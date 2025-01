Emotionele verhalen Akpom en Gaaei tegengesproken: 'Kan het me niet voorstellen'

en vertelden het afgelopen jaar dat ze na hun transfer naar Ajax (medio 2023, tijdens de periode-Mislintat) een hotelkamer toegewezen kregen en vervolgens weinig ondersteuning kregen van de club. David Endt kan dat zich niet voorstellen.

Endt was jarenlang teammanager bij Ajax, en was dus ook verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe spelers. Toen hij hoorde van de verhalen van Akpom en Gaaei, viel zijn mond van verbazing open. Dat vertelt hij in de eindejaarsspecial van Rejaxie. "Ik vind dat onbegrijpelijk. Helemaal omdat er een traject is afgelegd: op een gegeven moment hebben we heel bewust gekozen voor begeleiding van spelers. We noemden het een Ajax-kompas, een boekwerk waarin heel veel antwoorden stonden. Maar het was vooral een wegwijzer door het Nederlandse voetballeven."

De journalist denkt dat deze wegwijzer enorm belangrijk was in het laten slagen van nieuwe spelers bij de club. "Misschien is dat verdwenen, maar ik kan me dat niet voorstellen. Iedereen was zich er wel van doordrongen, dat zeker buitenlandse spelers, maar ook jongens uit Limburg of Emmen houvast nodig hebben, dat ze begeleid worden. Ik kan het me dus niet voorstellen, dat het bij Ajax dermate veranderd is."

Endt weet hoe belangrijk het is om ook aan deze kant van het verhaal aandacht te schenken. "Uiteindelijk zijn het allemaal mensen. En die menselijke factor is heel vaak de winnende factor, wanneer het gaat over renderen. Als je warmte biedt, krijg je vaak warmte terug. Het is de moeite waard om daar aandacht aan te besteden, alleen al uit economisch oogpunt. Je hebt misschien 0,1 procent aan kosten nodig om iemand te renderen." Akpom en Gaaei hadden beide moeite om gelijk hun stempel op Ajax te drukken en zijn momenteel ook geen sterkhouders.

