Kritiek op uitblinker van Ajax: 'Overschat, geen pure klasse'

David Endt is op zijn zachtst gezegd geen fan van . De journalist, die voorheen bij Ajax werkte, ziet de Engelsman zich als een leider gedragen, maar dat eigenlijk niet voldoende zijn.

Tijdens de podcast Rejaxie begint Endt over Henderson. "Cosmetisch vind ik hem een aardige speler voor Ajax, maar qua werkelijke kwaliteiten en input heb ik hem nooit geweldig gevonden. Het is natuurlijk een nuttige en goede speler geweest. Ik vind hem een gebrek aan pure klasse hebben, als je hem vergelijkt met andere spelers die worden aangekocht. Ik zou een speler willen die veel meer impact heeft op het elftal." De oud-speler van Liverpool kwam een klein jaar geleden over uit Saoedi-Arabië, en drukt de afgelopen maanden toch steeds meer zijn stempel op Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Aankomende transfer van Nederlands international zorgt ook voor lachende gezichten bij Ajax en PSV

Volgens Endt gedraagt Henderson zich wel als leider, maar pakt hij zijn rol niet op de juiste manier op. "Hij doet zijn mond open, soms teveel vind ik ook. Hij gebruikt zijn mimiek heel erg om zijn status te bekrachtigen, maar wat hij aan werkelijke kwaliteit levert is wat mij betreft te gering. Ook dat vind ik een beetje cosmetisch, wat is leiderskwaliteit? Dat vind ik ook wat te dun bij hem. Ik vind hem geen pure leider."

Vervolgens vergelijkt de journalist en onder meer voormalig teammanager van Ajax Henderson met een grootheid van de club. "Litmanen hoefde niet per se de leider te zijn op het veld, maar was het wél. Hij kon aangeven wanneer zijn team moest temporiseren of versnellen. Dat is voor mij belangrijker dan dat je je gedraagt als een leider. Hij (Henderson) is overschat."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit zijn de winterse transferplannen van Ajax

Voor supporters van Ajax is het nog de vraag of er nieuwe spelers aan de selectie worden toegevoegd.