Comeback AZ komt te laat: Alkmaarders in doelpuntrijk duel onderuit in Hongarije

AZ heeft de competitiefase van de Europa League afgesloten met een nederlaag op bezoek bij Ferencváros. De Alkmaarders waren al verzekerd van een plek in de tussenronde, waardoor trainer Maarten Martens een sterk gewijzigd elftal het veld in stuurde. Dat kreeg na een forse achterstand uiteindelijk met 4-3 klop van de Hongaren, die door de zege ook verzekerd zijn van een vervolg in het toernooi.

Na de knappe overwinning op AS Roma (1-0) was AZ voor de aftrap van haar laatste wedstrijd in de Europa League al verzekerd van een plek in de volgende ronde. Er was nog een minieme kans op de top-acht, maar daarvoor moesten de resultaten op alle andere velden meezitten en hadden de Alkmaarders zelf een overwinning nodig tegen het Hongaarse Ferencvaros. Tegen de oude ploeg van zijn voorganger Pascal Jansen koos Maarten Martens niet voor de sterkste basiself: zo begonnen Alexandre Penetra, Jordy Clasie en Troy Parrott op de bank.

Met de jongste Alkmaarse opstelling ooit in Europa (21 jaar, 340 dagen) had AZ al vroeg op voorsprong kunnen komen, maar miste Mayckel Lahdo het overzicht om de mogelijkheid goed uit te spelen na een glijpartij van zijn opponent. Het was niet het eerste foutje van Ferencvarós, dat bij de aftrap reeds de mist in ging. Na een minuut of tien hadden de Hongaren hun zaken echter op orde. Met onvoldoende individuele acties voor het creeëren van ruimtes en een gebrekkige bezetting voor de goal lukte het de Nederlandse bezoekers maar met moeite om een bres in de wit-groene muur te slaan. Eenmaal werd Denso Kasius op de rechterflank goed weggestuurd en liet hij een aardige actie zien, maar via een Hongaars been hobbelde zijn poging naast.

De opponent was ook nog maar tot een poging gekomen, maar die was wel gelijk raak. Op de rechterflank kreeg Adama Traoré genoeg ruimte om een voorzet te geven, waarna Mohamed Ali Ben Romdhane tussen twee Alkmaarse verdedigers knap binnenkopte. Bij de tweede treffer voor de thuisploeg was Traoré zelf de afmaker. Na een goede combinatie haalde de Malinees vanaf een meter of dertig verwoestend uit, waarna zijn poging via de onderkant van de lat binnenviel. De Alkmaarders wilden wel iets terugdoen, maar konden geen vuist maken. In de counters ontbrak het de ploeg van Martens aan overzicht, terwijl het combinatiespel door gebrekkige doortastendheid ook niets opleverde. Zodoende ging AZ zonder een poging op doel de kleedkamers in.

Dat deed het niet met achterstand van twee, maar van drie doelpunten. Bij een voorzet van Traoré stond de AZ-verdediging te slapen, waardoor Ben Romdhane eenvoudig zijn tweede treffer kon binnenkoppen. Na rust moest het inbrengen van Jordy Clasie en Seiya Maikuma tot verbetering leiden, maar aan het spelbeeld veranderde weinig. AZ wist de achterlijn enkele malen te halen, maar daar was ook alles mee gezegd. De Hongaarse tegenstander bleef eenvoudig overeind en oefende met de vele counters de nodige dreiging uit. Een van die counters leek zelfs een penalty op te leveren toen Clasie de bal met de hand beroerde, maar wegens eerder buitenspel kwam de middenvelder ermee weg.

De andere invaller had dat geluk echter niet. Bij een corner raakte de Japanse verdediger de bal met de arm, waardoor de bal na tussenkomst van de VAR wel op de stip belandde. Barnabas Varga benutte het buitenkansje vervolgens feilloos. Die penalty zorgde ervoor dat de Hongaren net genoeg marge hadden om de overwinning binnen te slepen. Eerder had Mijnans na een handige loopactie reeds de eerste Alkmaarse treffer aangetekend, waarna Parrott in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de stand op 4-2 zette. Nadat Mijnans na een paar snelle passes in minuut 95 de aansluitingstreffer scoorde had Jayden Addai de remontada kunnen voltooien, ware het niet dat doelman Adam Varga in de weg lag.

