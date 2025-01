Feyenoord krijgt flinke domper te verwerken voor cruciale CL-wedstrijd

Feyenoord mag volgende week geen uitsupporters meenemen naar de wedstrijd op bezoek bij Lille OSC, zo communiceert de club dinsdagmiddag. De lokale autoriteiten hebben besloten dat alleen supporters van de thuisclub bij de Champions League-wedstrijd mogen zijn.

Feyenoord neemt het volgende week woensdag in de laatste Champions League-wedstrijd van de competitiefase in Frankrijk op tegen Lille OSC. Dat zullen de Rotterdammers dus zonder de eigen fans moeten stellen. De Franse autoriteiten hebben dinsdagmiddag aan Feyenoord laten weten dat alleen de supporters van de thuisclub bij het duel aanwezig mogen zijn.

Artikel gaat verder onder video

"Het besluit volgt na vele weken van intensief overleg tussen clubs en de Franse overheden", schrijft Feyenoord op de clubwebsite. "Feyenoord diende onder andere een uitgebreid plan in op welke wijze zo’n 2.000 uitsupporters de reis naar Lille goed en verantwoord zouden kunnen maken." De Rotterdammers schakelden de UEFA in nadat een beslissing uit Lille uitbleef. Uiteindelijk besloten de Franse autoriteiten dat er geen meereizende supporters welkom zijn. Feyenoord schrijft op dit moment in beraad te zijn over vervolgstappen.

Eerder dit seizoen stonden de Franse autoriteiten ook al niet toe dat Nederlandse supporters bij een uitwedstrijd in Frankrijk aanwezig waren. Bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en PSV in Parijs werden de fans van de Eindhovenaren geweerd.