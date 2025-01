Verweij haalt hard uit naar KNVB: ‘Een enorm zooitje, echt gewoon een schande’

Mike Verweij is absoluut niet te spreken over het presteren van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen bij de KNVB. Sinds de aanstelling van de voormalig werknemer van Feyenoord gaat het bijna wekelijks mis op het gebied van arbitrage. Ook dit weekend kan Verweij twee duels aanwijzen die indirect zijn beïnvloed door van Van Meenen.

Van Meenen maakte per 1 september de overstap van Feyenoord naar de KNVB, om Dick van Egmond op te volgen als scheidsrechtersbaas. De voormalig Head of Operations & Women’s Football van Feyenoord was van mening dat de videoscheidsrechter te vaak op de lijn komt en kondigde eind november aan dat dit in het vervolg minder zou gaan gebeuren. Een grote fout, zo concludeert Verweij na enkele speelrondes.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-off van De Telegraaf heeft Verweij geen goed woord over voor Van Meenen. “Hij is begonnen als opvolger van Van Egmond. Hij heeft de scheidsrechters niet opgeleid en niet aangesteld, maar sinds hij is begonnen, is het een enorm zooitje bij de KNVB. Er wordt gewoon echt heel slecht gefloten. Scheidsrechters slecht, VAR slecht. Daar is hij verantwoordelijk voor.”

LEES OOK: Santiago Giménez komt met gescheurd shirt verhaal halen bij Bas Nijhuis

Verweij zag het dit weekend in De Kuip misgaan bij Feyenoord – FC Utrecht. Bij een stand van 0-0 werd Santiago Giménez in het strafschopgebied onderuit getrokken door Paxten Aaronson, waarmee hem een directe scoringskans werd ontnomen, maar de bal ging niet op de stip. “Dat Aaronson Giménez vasthoudt, dat is een honderd procent goal. Daar moet een VAR natuurlijk altijd op ingrijpen. Als hij dat doet, gaat de bal bij 0-0 op de stip voor Feyenoord én krijgt Aaronson een rode kaart, want dit is geen voetbalovertreding. Dan wint Utrecht die wedstrijd nooit.” Had Feyenoord gewonnen, had het volgens Verweij nog een goede kans gemaakt op plek twee, wat nu heel moeilijk is gemaakt.

Beslissing Van Meenen werkt averechts

Valentijn Driessen is het eens met Verweij dat de VAR nu te weinig ingrijpt. “Van Meenen wil dat de VAR niet iedere keer op de lijn komt en dat de VAR geen scheidsrechter gaat spelen. Prima, maar je ziet nu dat er de ene na de andere wedstrijd dingen gebeuren omdat scheidsrechters het niet zien”, stelt de journalist. Daarnaast denkt hij dat de videoscheidsrechters niet durven in te grijpen, omdat Van Meenen ze duidelijk heeft gemaakt dat ze minder moeten ingrijpen. “Maar dat moment dat Mike nu noemt, zou daarbuiten moeten staan, want dit is een moment dat de VAR wel op de lijn moet komen. Maar er zijn andere momenten geweest dat ze hun mond houden, maar voor het eerlijke verloop van de wedstrijd wel hadden moeten ingrijpen.”

LEES OOK: Perez reageert vol ongeloof bij ESPN: 'Wat moet er dan nog meer gebeuren?'

Ook fout bij NAC – Heerenveen

“Het is gewoon écht heel vervelend dat er resultaten worden beïnvloed”, haakt Verweij daar weer op in. NAC Breda – sc Heerenveen (2-4) vindt de verslaggever daar een goed voorbeeld van, waarbij Oliver Braude al na enkele seconden een flinke overtreding beging op Leo Sauer. “Richard Martens (de VAR, red.) was denk even koffie halen, want normaal gesproken staat Heerenveen na twaalf seconden met tien man. Dan wint NAC die wedstrijd gewoon, dus dit is natuurlijk een enorme afgang. De arbitrage is echt gewoon een schande.” Driessen voegt daaraan toe dat de KNVB niet moet willen dat scheidsrechters uitslagen beïnvloeden. “Dat zei Van Meenen van de week ook in een interview. Maar hij heeft het nog niet gezegd, of het gebeurt bij twee wedstrijden. Dan moet hij zich toch even achter de oren krabben, want hij is wel verantwoordelijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spreekkoren van FC Utrecht-fans tegen Feyenoord: om deze reden werd het duel niet gestaakt

Supporters van FC Utrecht hebben zondagmiddag vanuit het uitvak de fans van Feyenoord uitgedaagd.