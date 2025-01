Topscorer van Feyenoord zet een punt achter loopbaan, nadat hij 2,5 jaar geen wedstrijd meer had gespeeld

Nicolai Jørgensen heeft een punt gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. Dat heeft de voormalig spits, in Nederland vooral bekend door zijn periode bij Feyenoord, eerder deze week bekendgemaakt op social media. Jørgensen stond tussen 2016 en 2021 onder contract bij Feyenoord en had in 2017 een groot aandeel in het kampioenschap.

Feyenoord telde in de zomer van 2016 een kleine vier miljoen euro neer voor de komst van Jørgensen. Zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid was meteen een groot succes. Hij maakte 21 doelpunten in 32 wedstrijden en had daarmee een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 1999. Feyenoord kon de spits vervolgens voor een veelvoud verkopen aan Newcastle United, maar wilde hem niet laten gaan. Een pijnlijke misser van Feyenoord, want Jørgensen zou er na zijn superseizoen niet in slagen het niveau vast te houden.

Artikel gaat verder onder video

De Deen worstelde met zijn fitheid en zijn vorm, waardoor hij niet meer belangrijk kon zijn voor zijn ploeg. Feyenoord liet hem in de zomer van 2021 transfervrij vertrekken naar Kasimpasa. Zijn avontuur in Turkije werd echter geen succes. Jørgensen keerde een half jaar later bij FC Kopenhagen terug in Denemarken, maar vertrok nog geen zes maanden later alweer bij de Deense topclub. Hij zat sindsdien zonder club. Eerder deze week maakte hij via zijn Instagram bekend dat hij niet langer profvoetballer is. “Het is bijna 2,5 jaar geleden dat ik voor het laatst een voetbalwedstrijd heb gespeeld. Daarna heb ik nagedacht over een carrière waar ik nooit van had durven dromen, toen ik jong was voetbalde ik in een kleine ballenkooi in een voorstad van Kopenhagen”, zo schrijft hij.

“Veertien jaar profvoetbal heeft me wereldwijd veel geweldige ervaringen gegeven”, vervolgt de voormalig topschutter van Feyenoord. “Ik heb met een aantal van de beste gespeeld, vriendschappen gesloten en herinneringen voor een leven lang. Kampioenen winnen, toernooien en Denemarken vertegenwoordigen is een van de dingen waar ik het meest trots op ben en dankbaar deel van heb mogen uitmaken. De weg daarheen is een moeilijke geweest. Blessures, mentale druk en tegenslag maken deel uit van het spel dat mij zowel als speler als persoon heeft ontwikkeld. Ervaringen die ik eerder had willen hebben en die ik nu wil doorgeven aan jonge spelers met grote dromen”, aldus de Deen.

Jørgensen speelde uiteindelijk 151 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 58 keer scoorde en 23 assists gaf. Voor de Deense ploeg kwam hij tot negen doelpunten in 39 interlands. Jörgensen debuteerde op 11 november 2011 voor zijn land en maakte deel uit van de selectie voor het Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland. De kwartfinale tegen Kroatië draaide uit op strafschoppen. Jørgensen ging achter de bal staan, maar zijn inzet werd gestopt. Ivan Rakitic schoot de Kroaten vervolgens naar de halve finale.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal ziet droomaanwinst voor Feyenoord en noemt bedrag van 7,5 miljoen euro

Feyenoord doet er goed aan om werk te maken van de komst van Sem Steijn, vinden Theo Janssen en Arno Vermeulen.