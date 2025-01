Go Ahead Eagles buigt achterstand om en bekert door naar kwartfinale KNVB Beker

Go Ahead Eagles heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. In de eigen Adelaarshorst wist de thuisploeg met 3-1 te winnen van FC Twente. Via Sem Steijn kwamen de Deventenaren nog wel op 0-1 achterstand, maar na de rust kantelde Go Ahead Eagles het duel door treffers van Oliver Edvardsen, en Matis Suray.

De wedstrijd begon met een hoog tempo, waarin het initiatief bij FC Twente lag. Na zeven minuten was er al direct een grote kans voor de bezoekers uit Enschede. Eredivisie-topscorer Sem Steijn speelde zichzelf knap vrij en schoot vervolgens via Go Ahead Eagles-doelman Luca Plogmann op de paal. De ploeg van trainer Joseph Oosting bleef het initiatief houden en kreeg via Mathias Kjølø en Steijn nog enkele mogelijkheden op de openingstreffer.

Halverwege de eerste helft kroop Go Ahead Eagles wat meer uit de schulp en creëerde het ook enkele mogelijkheden om tot scoren te komen. Zo werd een voorzet van Mats Deijl met de voet gekeerd door Lars Unnerstall. Even later zag Oliver Antman een schot vanuit zijn voorzet in het zijnet belanden. Richting de rust nam FC Twente het heft weer een beetje in handen en creëerde het via Michel Vlap weer een dot van een kans. De Fries in Twentse dienst werd in de zestien slim aangespeeld door Bart van Rooij, waarna zijn schot gekraakt werd. Uit die corner was het vervolgens wel raak voor de drievoudig bekerwinnaar. Plogmann werkte de bal in eerste instantie weg, waarna het leer voor de voeten van Kjølø kwam. Het schot van de Noor werd gekraakt, waarna Steijn fraai raak schoot met zijn linker: 0-1.

Go Ahead Eagles ging meteen duidelijk doel de tweede helft in: zo snel mogelijk de gelijkmaker maken. De thuisploeg zette vol druk op de bezoekers uit Enschede en kregen via Victor Edvardsen al vrij snel een mogelijkheid op de 1-1. Na iets meer dan vijftien minuten spelen kwamen de Deventenaren verdiend op gelijke hoogte. Een corner van de Eagles was lang onderweg, waarna Eric Llansana terugkopte en de bal uiteindelijk werd binnen gewerkt door Oliver Edvardsen: 1-1.

Na een tactisch foefje van Oosting, die Daan Rots even liet behandelen aan een blessure, kreeg FC Twente de touwtjes weer een beetje in handen. Tot veel grote kansen leidde dat niet. Wat vooral volgde was een tactisch schouwspel dat op en neer volgde. Beide ploegen kregen wat kansjes om het duel nog binnen negentig minuten. Het was de thuisploeg die vlak voor tijd alsnog op een 2-1 voorsprong kwam. Aanvoerder Mats Deijl knikte de 2-1 voor Go Ahead Eagles tegen de touwen. FC Twente ging op jacht naar de gelijkmaker, maar in de poging daarop lieten de bezoekers ruimte vallen achterin. Hiervan profiteerde Go Ahead Eagles via Mathis Suray, die aantekende voor de 3-1.