NAC niet langs Heracles, dat zich terugknokt na razendsnelle achterstand

Het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en Heracles Almelo heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd: 1-1. De Brabanders kwamen in het eigen Rat Verlegh Stadion nog wel razendsnel op voorsprong door spits Elías Omarsson, maar bracht de bezoekers tien minuten na rust langszij en zorgde daarmee voor een puntendeling.

Op de Eredivisieranglijst was het verschil tussen NAC en Heracles voorafgaand aan het duel zes plaatsen, maar in de brede middenmoot zijn de marges klein: het gat tussen de ploegen bedroeg voorafgaand aan de wedstrijd slechts vijf punten. In de laatste speelronde kwamen beide teams goed voor de dag: Heracles speelde gelijk tegen FC Utrecht (1-1), terwijl de ploeg uit Breda koploper PSV goed partij bood (3-2 verlies). Carl Hoefkens zag geen reden om zijn basiself te wijzigen en startte voor de derde keer op rij met dezelfde spelers. Aan Almelose kant wel een paar veranderingen: door een schorsing was Sem Scheperman er niet bij, terwijl Mario Engels in de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen een blessure opliep.

Artikel gaat verder onder video

Wegens griep was trainer Erwin van de Looi er ook niet bij en moest zijn assistent Hendrie Krüzen de honneurs waarnemen. De 60-jarige oud-international zag hoe zijn ploeg in de beginfase de teugels poogde in handen te nemen, maar bij de eerste fatsoenlijke NAC-aanval gelijk een tegentreffer moest incasseren. Leo Sauer leverde op de linkerflank een fijne voorzet af, die Omarsson in de verre hoek binnenkopte. Boyd Kemper stond aan de basis van het doelpunt, maar kreeg even later met een blessure een fikse tegenvaller te verwerken. Het deerde de thuisploeg echter weinig, want vol energie bleef het team de weg richting het Heracles-doel zoeken. Met snelle uitbraken en handige acties werd de weg door een instabiele Almelose defensie meermaals gevonden, maar Adam Kaied sprong niet nauwkeurig met de kansen om.

Ondertussen had de thuisploeg weinig te duchten van Heracles, al raakte Mats Rots wel eenmaal de lat. Het spel van de nummer 15 van de Eredivisie was te onnauwkeurig om de geconcentreerde NAC-verdediging consequent onder druk te zetten. In de slotfase nam de druk door groeiende ruimtes wel enigszins toe en kwam Suf Podgoreanu nog tot een gevaarlijke kopbal, maar Daniel Bielica wist zijn doel schoon te houden. Aan de andere kant was Jan van den Bergh eveneens gevaarlijk, maar ook zijn poging werd fraai gepareerd. De laatste fase van de eerste helft stond echter niet bol van de kansen. Door het aardige tempo, waarin scheidsrechter Martin van den Kerkhof een positief aandeel had, viel er echter genoeg te beleven.

In de openingsfase van de tweede helft bleef het spel van hot naar her vliegen, met grote ruimtes en spannend momenten tot gevolg. Op de rechterflank kreeg Juho Talvitie wel erg veel ruimte, waardoor Van den Bergh wel in moest stappen. De Fin passeerde hem echter eenvoudig, waarna hij in de korte hoek raak schoot. Het was inmiddels NAC dat iets meer balbezit had. De ploeg van Hoefkens trok veelvuldig naar voren, maar stuitte keer op keer op de inzakkende defensie van de opponent. Een slappe kopbal van Saied bleef zo lange tijd het gevaarlijkste moment van de thuisploeg.

Naarmate de wedstrijd op zijn einde liep kwam NAC steeds meer in het strafschopgebied van de tegenstander en kreeg de ploeg uit Breda de nodige spelhervattingen, maar goede kansen bleven uit. Aan de andere zijde wist Heracles echter ook nauwelijks mogelijkheden te creëren. In de counter leek de ploeg van Krüzen er diverse malen uit te kunnen komen, maar een matig schot van Talvitie leek het enige wapenfeit te blijven. In de slotfase kreeg Bryan Limbombe nog een grote kans, maar uiteindelijk bleef het bij 1-1. Heracles schiet daar weinig mee op in de strijd tegen degradatie, terwijl NAC geen afstand kan nemen van de brede middenmoot.