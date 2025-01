Heracles Almelo te sterk voor Almere City en neemt afstand van degradatieplaatsen

Heracles Almelo heeft zondagmiddag een belangrijke 0-2 overwinning behaald op Almere City FC in het Yanmar Stadion. De wedstrijd ging tussen twee teams die gebrand waren op een overwinning om in de strijd tegen degradatie.

In de eerste helft waren er kansen voor beide ploegen, maar het was Heracles dat de score opende. In de 28ste minuut was het debutant Mats Rots die de score opende met een geweldige solo-goal. De huurling van FC Twente stoomde helemaal vanaf de linksbackpositie op om de bal uiteindelijk in de verre hoek te krullen.

Na de rust probeerde Almere City FC meer druk te zetten om de gelijkmaker te forceren. Dit leidde tot enkele mogelijkheden, waaronder een schot van Kornelius Hansen in de zestigste minuut dat resulteerde in een corner. Echter, de verdediging van Heracles hield stand en gaf weinig weg.

In de 71ste minuut verdubbelde Heracles de voorsprong. Jizz Hornkamp kopte een voorzet van Brian De Keersmaecker binnen, waardoor de stand op 0-2 kwam. Hoewel het niet opgemerkt werd door de arbitrage, had het doelpunt eigenlijk niet mogen tellen. De Keersmaecker nam de bal namelijk mee met zijn hand, voor hij de voorzet gaf.

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Almere nog enkele kansen, waaronder een kopbal van Guillaume in de 78ste minuut die in de handen van doelman Fabian de Keijzer belandde. Heracles bleef echter geconcentreerd en gaf de overwinning niet meer uit handen.

Met de overwinning pakt Heracles Almelo drie hele belangrijke punten in de strijd om degradatie en stijgt het met een plaats naar de veertiende positie in de ranglijst. Almere City blijft steken op plek zeventien en kan bij winst van RKC Waalwijk op Sparta Rotterdam, dat zestiende staat, zelfs onderaan eindigen na deze speelronde.