Kelderklasse-carbid gaat viral met meer dan 36 miljoen views

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week lichten we er één video speciaal uit, die voor een record zorgde op De Kelderklasse.

De traditie van het carbidschieten voert mogelijk terug tot de Germaanse joelfeesten uit de 19e eeuw. Een traditie die we moeten koesteren, zo bleek afgelopen oud en nieuw maar weer. Het eeuwenoude vertier zorgde tijdens de afgelopen jaarwisseling voor unieke taferelen. Natuurlijk waren daar Kelderklassers bij betrokken.

Artikel gaat verder onder video

Carbidschieten, dat is de gemiddelde Kelderklasser op het lijf geschreven. Want wat heb je nodig? Een melkbus, carbid, water, afsluitmateriaal (zoals een bal) en veiligheidsmiddelen. De Kelderklasse-variant is nog wat uitgebreider. Hiervoor dien je ook te beschikken over een klein doel en een vrijwilliger die in dat doel wil staan.

De boys van HHC Hardenberg 10 hadden voor oud en nieuw iets moois in petto. Een waar kannonvuur voor de vrijwillige keeper. Hoe hard zo'n carbidschot aankomt, is van tevoren moeilijk in te schatten. Het heeft onder meer te maken met de zwaarte van de bal. De keeper die HHC gestrikt had, wist zich in eerste instantie nog keurig staande te houden, maar moest toch capituleren doen hij er één vol in z'n gezicht kreeg. Daarmee ging dit schot de hele wereld over. Inmiddels staat de teller op meer dan 36 miljoen views en 1,8 miljoen likes.