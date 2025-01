Loting tussenronde Europa League: wanneer en waar wordt het uitgezonden?

Nu de competitiefase van de Europa League erop zit, maken zestien clubs - waaronder de Nederlandse deelnemers Ajax, AZ en FC Twente - zich op voor de tussenronde van het toernooi. Daarin gaan zij in een tweeluik bepalen welke acht teams zich, naast de nummers 1 tot en met 8 van de eerste ronde, plaatsen voor de achtste finales. De loting voor de tussenronde wordt op vrijdag 31 januari verricht, maar hoe laat? En waar wordt de loting live uitgezonden?

Wanneer is de loting voor de tussenronde van de Europa League?

De loting vindt plaats op vrijdag 31 januari in het Zwitserse Nyon en begint om 12.45 uur.

Waar wordt de loting voor de tussenronde van de Europa League uitgezonden?

In Nederland wordt de loting voor de tussenronde van de Europa League direct na die van de Champions League live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De uitzending begint om 11.30 uur. Daarnaast verzorgt de UEFA een livestream op de eigen website, uefa.com.

Lazio Roma Athletic Club Manchester United Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt Olympique Lyon Olympiakos Piraeus Rangers FC Bodo/Glimt Anderlecht FCSB Ajax Real Sociedad Galatasaray AS Roma Viktoria Plzen Ferencváros FC Porto AZ FC Midtjylland Union St-Gilloise PAOK Saloniki FC Twente Fenerbahçe

Hoe gaat de loting voor de tussenronde van de Europa League in zijn werk?

De nummers 9 tot en met 24 van de competitiefase zijn op voorhand in twee groepen verdeeld. De nummers 9 tot en met 16 hebben een geplaatste status. Voordeel voor die clubs is dat zij het tweeluik in de tussenronde afsluiten met een thuiswedstrijd. Verder is op voorhand al bepaald dat de nummers 9 en 10 alleen de nummers 23 en 24 kunnen loten, de nummers 11 en 12 alleen de nummers 21 en 22 enzovoorts.

Dit zijn alle mogelijke koppeltjes voor de tussenronde van de Europa League:

Ferencváros / FC Porto - AS Roma - Viktoria Plzen

FC Twente / Fenerbahçe - Bodo/Glimt / Anderlecht

Union St-Gilloise / PAOK Saloniki - FCSB / Ajax

AZ / FC Midtjylland - Real Sociedad / Galatasaray

Wanneer wordt de tussenronde van de Europa League gespeeld?

De heenwedstrijden zullen worden afgewerkt op donderdag 13 februari. Een week later, op donderdag 20 februari, volgen de returns.