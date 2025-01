Marcus Rashford haalt uit: 'Het wordt nu bespottelijk'

maakt op sociale media korte metten met een gerucht dat dinsdag door The Sun werd gebracht. Volgens de boulevardkrant is de aanvaller van Manchester United in gesprek met makelaarskantoor CAA Stellar, met als doel een transfer te verwezenlijken. Rashford laat weten dat daar niets van klopt.

Rashford wordt zakelijk vertegenwoordigd door zijn broer Dwaine Maynard en is dus niet verbonden aan een makelaarskantoor. The Sun wist te melden dat hij daar verandering in wil brengen door zich aan te sluiten bij Stellar, het bedrijf dat spelers als Eduardo Camavinga, Kobbie Mainoo, Ibrahima Konaté, Jack Grealish en PSV-keeper Walter Benítez vertegenwoordigt.

Rashford komt niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Ruben Amorim bij Manchester United. Hij werd vorige maand vier keer op rij buiten de wedstrijdselectie gelaten. Maandag maakte Rashford zijn rentree in de selectie voor de wedstrijd tegen Newcastle United, al was dat vooral te wijten aan de schorsingen van Bruno Fernandes en Manuel Ugarte. Speeltijd kreeg Rashford niet.

Manchester United staat open voor een verkoop van Rashford in de winterse transferperiode. Volgens The Sun maakt de 27-jarige aanvaller dus ook aanstalten om te vertrekken, maar hij ontkent het nieuws woensdag. “Er zijn de afgelopen weken veel onwaarheden geschreven, maar dit wordt bespottelijk. Ik heb met geen enkel agentschap gesproken en ben dat ook niet van plan”, schrijft Rashford op Instagram.

