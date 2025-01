Micky van de Ven blijkt niet de allersnelste Nederlandse voetballer in 2024

Het platform TransferRoom heeft interessante data gedeeld over het kalenderjaar 2024. Zo blijkt de Nederlandse aanvaller een van de twee snelste spelers in de top vijf Europese competities, terwijl (Excelsior) en (AZ) indruk maakten met hun uithoudingsvermogen.

TransferRoom is een platform waarop spelers aangeboden kunnen worden; de website probeert clubs, zaakwaarnemers en spelers van dienst te zijn op de transfermarkt. Het platform is niet voor iedereen toegankelijk, maar via sociale media deelt TransferRoom wel een aantal opvallende statistieken over het jaar 2024.

Artikel gaat verder onder video

Zo is op een rij gezet wie de snelste spelers zijn in de top vijf competities van Europa. Daarvoor is per speler gekeken naar de gemiddelde topsnelheid die werd behaald in de wedstrijden in 2024 waarin de speler minstens dertig minuten actief was. Moïse Bombito (OGC Nice) en Emanuel Emegha (Strasbourg) komen allebei uit op een gemiddelde van 36,2 kilometer per uur. Daarna volgen Kylian Mbappé van Real Madrid (36 kilometer per uur) en de Nederlandse verdediger Micky van de Ven van Tottenham Hotspur (35,9 kilometer per uur).

Als wordt gekeken naar de hele wereld – TransferRoom gebruikt data van het bedrijf PFF, dat meer dan veertig competities volgt – dan vallen deze spelers echter allemaal buiten de top tien. De snelste voetballers ter wereld waren in 2024 Ricky-Jade Jones (Peterborough United) en Joseph Paintsil (LA Galaxy), die allebei een gemiddelde topsnelheid van 37,6 kilometer per uur haalden.

Afgelegde kilometers per wedstrijd

In de top vijf competities van Europa staat Dani de Wit (VfL Bochum) op de zevende plaats als het aankomt op het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per wedstrijd (11,3 kilometer). Pablo Marin (Real Sociedad) en Luca Kerber (1. FC Heidenheim) staan met 11,5 kilometer bovenaan. Maar als de hele wereld wordt bestudeerd, komt Olivier Dumont (Sint-Truiden) als beste naar voren met 12,1 kilometer, terwijl Noah Naujoks (Excelsior) en Sven Mijnans (AZ) op plek 3 en 7 staan, met respectievelijk 11,8 en 11,7 gelopen kilometers per wedstrijd.