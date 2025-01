Openbaring op televisie: nieuwe analist ‘schiet als een komeet omhoog’ bij Viaplay

is sinds kort als analist te zien bij Viaplay. De oud-verdediger van onder meer het Nederlands elftal, Ajax en Chelsea heeft in zijn eerste weken bij de betaalzender een positieve indruk achtergelaten op veel kijkers.

Melchiot verscheen in december voor het eerst prominent in beeld bij Viaplay rondom wedstrijden in de Premier League. De geboren Amsterdammer gaf onder meer duiding bij Wolverhampton Wanderers - Manchester United op 26 december 2024 en Manchester United - Newcastle United op 30 december 2024.

Maandag wordt hij kort uitgelicht door journalist Süleyman Öztürk in een video-item van Voetbal International. “Jij vond Mario Melchiot een goede analist bij Viaplay”, richt Öztürk zich in eerste instantie tot zijn collega Matthijs Vegter. “Dat vond ik ook”, voegt de huisanalist van Voetbal International daaraan toe.

💬 Mario Melchiot complimenteert Newcastle-coach Eddie Howe: "Alles wat goed moest gaan, ging ook goed"#ViaplayVoetbal #MUNNEW pic.twitter.com/1tSqG95v9j — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 30, 2024

Melchiot was eerder ook journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in positieve zin opgevallen. “Mario Melchiot schiet wel als een komeet omhoog deze weken. Niet vaak gezien, maar hij vertelt boeiend over de Premier League”, schreef Elfrink vorige na Manchester United - Newcastle United op X.

Ook veel andere gebruikers op X waren al positief over Melchiot als analist:

Waardeer jij Mario Melchiot als analist? Laden... 76.2% Ja 7.1% Nee 16.7% Ik weet het niet 42 stemmen

