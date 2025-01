PEC Zwolle - N.E.C. op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 11 januari 2025 staat de Eredivisie-wedstrijd tussen PEC Zwolle en N.E.C. op het programma. Beide teams zullen strijden om de broodnodige punten in het MAC³PARK stadion in Zwolle. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden op televisie?

Hoe laat begint PEC Zwolle - N.E.C.?

De aftrap van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en N.E.C. is om 20:00 uur. Dennis Higler is door de KNVB aangewezen het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is PEC Zwolle - N.E.C. te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is bij veel providers beschikbaar na aanschaf van een aanvullend abonnement. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 2 te vinden is

Hoe staan PEC Zwolle en N.E.C. ervoor in de Eredivisie?

PEC Zwolle en N.E.C. staan momenteel respectievelijk op de dertiende en twaalfde plaats in de Eredivisie, beide met zeventien punten. PEC Zwolle heeft een doelsaldo van min tien, terwijl N.E.C. een iets beter doelsaldo heeft van min één. Beide teams zullen deze wedstrijd willen winnen om afstand te nemen van de onderste regionen van de ranglijst.

Recente prestaties van PEC Zwolle en N.E.C.

PEC Zwolle heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald, met één overwinning, twee gelijke spelen en twee nederlagen. N.E.C. heeft het moeilijk gehad in hun laatste vijf wedstrijden, met vier nederlagen en slechts één gelijkspel. Beide teams zullen erop gebrand zijn om hun vorm te verbeteren en de drie punten te pakken.