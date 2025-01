PSV - NAC Breda op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Aanstaande zaterdag 25 januari 2025 staat de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en NAC Breda op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven en de aftrap is om 18:45 uur. Voor de fans die de wedstrijd niet in het stadion kunnen bijwonen, wordt de wedstrijd live uitgezonden op ESPN 1.

Op welke zender is PSV - NAC Breda te zien?

De wedstrijd tussen PSV en NAC Breda wordt uitgezonden op het open kanaal van ESPN. ESPN 1 is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is het kanaal te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150.

Hoe staan PSV en NAC Breda ervoor in de Eredivisie?

PSV staat momenteel bovenaan de ranglijst met 46 punten uit negentien wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo van 44. De ploeg uit Eindhoven heeft echter wel een wisselende vorm laten zien in de laatste vijf wedstrijden, met onder andere een verlies tegen PEC Zwolle (3-1) en een gelijkspel tegen AZ (2-2).

NAC Breda bevindt zich op de negende plaats met 25 punten uit negentien wedstrijden en een doelsaldo van min negen. De Bredanaars hebben recent een knappe overwinning geboekt tegen FC Twente (2-1), maar verloren eerder van Heerenveen (2-4) en Go Ahead Eagles (2-1).

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft PSV de overhand gehad. De laatste keer dat de ploegen elkaar troffen, won PSV met 0-3 in Breda op 9 november 2024. PSV zal erop gebrand zijn om deze goede reeks tegen NAC voort te zetten en de koppositie in de Eredivisie te verstevigen.