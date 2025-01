PSV nagenoeg zeker van Eredivisie winst

Ondanks het gelijkspel tegen AZ, is PSV volgens de bookmakers zo goed als zeker van een nieuw Eredivisie kampioenschap. Het kwaliteitsverschil met de rest van de top 5 is zo groot dat PSV weinig te vrezen heeft. Mocht de beoogde nummer twee Ajax er toch met het kampioenschap vandoor gaan, win je maar liefst acht tot negen keer je inzet. “Een enorm risico voor de bookmakers”, laat bookmaker expert Noah Leermans ons weten.

PSV oppermachtig?

Dat het goed gaat in Eindhoven is inmiddels oud nieuws. Vorig jaar pakte PSV het kampioenschap en ook dit jaar staan alle signalen op groen. Toch is er een groot verschil met het seizoen van 23/24. Ajax, dat de meeste Eredivisie titels op haar naam heeft staan, is dit seizoen namelijk terug in de top drie. Met nog vele wedstrijden op het programma is het daarom opmerkelijk dat de beste online bookmakers PSV nu al bestempelen als favoriet voor het kampioenschap zegt Noah Leermans, hoofdredacteur van bookmaker vergelijkingssite Mybookmakers.nl.

Quoteringen overduidelijk

De quoteringen van de grootste bookmakers in Nederland laten een overduidelijk beeld zien. Zet je in op een kampioenschap van PSV dan krijg je bij bookmakers TOTO 1,05 keer je inzet terug. Bij Bet365 ontvang je 1,083 keer je inzet en bij Unibet 1,07 keer. De lage odds betekenen dat de bookmakers nagenoeg zeker zijn van de uitslag, vandaar dat de winst zo laag is als PSV daadwerkelijk kampioen wordt. Vergelijken we dit met de nummer twee op de ranglijst Ajax, zien we een heel ander beeld. Bij TOTO ontvang je 7,75 keer je inzet, bij Bet365 acht keer en Unibet maar liefst negen keer.

Eredivisie ranglijst

Wanneer we de quoteringen van de bookmakers naast de Eredivisie ranglijst leggen, valt op dat het verschil tussen PSV en Ajax slechts vier punten bedraagt. Met nog een paar maanden in het verschiet, nemen de bookmakers volgens Noah Leermans dan ook een enorm risico om de winst van Ajax met zulke hoge odds te belonen. Hij vertelt ons dat het erg ongebruikelijk is voor bookmakers om zo onvoorzichtig om te gaan met de top 3 Eredivisie-uitslag.

Als een weddenschap geplaatst is, staan de odds vast. Een bookmaker komt hier vervolgens niet meer onderuit tenzij je zelf besluit de weddenschap voortijdig in te trekken. Mocht je geloven in een kampioenschap van de Amsterdammers, is het qua timing volgens Noah dan ook een goed moment om te wedden op Ajax.

