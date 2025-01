Rick Karsdorp onderhandelt uitstekend bij aanschaf van villa, zijn toekomst lijkt bekend

Nu bij PSV speelt, heeft hij besloten een woning in Eindhoven te kopen. De rechtsback is volgens de website Bekende Buren de nieuwe eigenaar van een fraaie 2-onder-1-kap-stadsvilla in de Noord-Brabantse stad.

Karsdorp heeft een bedrag van 1.387.500 neergeteld voor het luxe optrekje. Daarmee heeft hij liefst 107.000 euro van de vraagprijs (1.495.000 euro) weten af te halen. De woonoppervlakte is 312 vierkante meter. De villa heeft zeven slaapkamers en twee badkamers, die zijn verdeeld over liefst vijf woonlagen. Wellicht komt er dus een binnenlift, schrijft de website.

De keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. Er is verder een voor- en een achtertuin, die 113 vierkante meter groot is en is gelegen op het zuidoosten. Ook kan Karsdorp genieten van een dakterras. Zijn auto kan hij kwijt op een van de drie plekken op de oprit.

De vleugelverdediger van PSV bezit al een pand in Amsterdam-Zuid, waar hij 1.755.000 euro voor neertelde, terwijl hij eerder dit jaar nog zijn villa in het Zuid-Hollandse Schoonhoven te koop zette. Karsdorp is getrouwd met Astrid Lentini, met wie hij twee zoontjes heeft: Kylian (4) en Kaiden (2).

Contract Karsdorp bij PSV

De 29-jarige Karsdorp maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van AS Roma naar PSV. Zijn contract loopt aan het eind van dit seizoen af, maar PSV heeft de optie om er een jaar aan vast te plakken. De aankoop van de villa lijkt in ieder geval een signaal dat Karsdorp weet waar hij zijn toekomst ziet. Mocht hij toch niet bij PSV blijven, kan hij de villa altijd nog verhuren of proberen te verkopen.

Foto's woning Rick Karsdorp

