Spoorboekje: Ajax en AZ in actie in de Europa League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 23 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Europa League. Nederlandse clubs zoals Ajax en AZ komen in actie, en er zijn tal van andere interessante duels te volgen. Mis het niet!

Wedstrijden

AZ - AS Roma (18:45 uur): AZ heeft de afgelopen weken goede resultaten geboekt en zal proberen deze lijn door te trekken tegen het sterke AS Roma. Met een overwinning op Ajax in de rug, is het vertrouwen groot in Alkmaar.

Rīgas FS - Ajax (21:00 uur): Ajax reist af naar Letland voor een ontmoeting met Rīgas FS. Na een overwinning op Heerenveen in de Eredivisie, hoopt Ajax ook in Europa te schitteren.

Malmö FF - FC Twente (18:45 uur): FC Twente gaat op bezoek bij Malmö FF. Na een teleurstellende nederlaag tegen NAC, is Twente gebrand op revanche in Europa.

Manchester United - Rangers (21:00 uur): Een klassieker in de Europa League. Manchester United neemt het op tegen Rangers in een duel dat altijd garant staat voor spektakel.

Eintracht Frankfurt - Ferencváros (21:00 uur): Frankfurt ontvangt Ferencváros in een wedstrijd die belangrijk is voor de groepsfase van de Europa League.

Voetbal op TV

18:45 uur: AZ - AS Roma, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Europa League-duel

18:45 uur: FC Porto - Olympiakos Piraeus, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Europa League-duel

18:45 uur: Malmö FF - FC Twente, Ziggo Sport - live verslag van het Europa League-duel

18:45 uur: TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: Eintracht Frankfurt - Ferencváros, Ziggo Sport 6 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: Manchester United - Rangers, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: Rīgas FS - Ajax, Ziggo Sport en Ziggo Sport 2 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: SS Lazio - Real Sociedad, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Europa League-duel

21:00 uur: Wrexham AFC - Birmingham City F.C., Viaplay - live verslag van het EFL League One-duel

Vandaag jarig

Arjen Robben: 🎉 Vandaag, 23 januari, viert de legendarische Nederlandse voetballer Arjen Robben zijn 41e verjaardag!