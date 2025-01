Spoorboekje: Ajax, FC Twente en AZ komen in actie in de Europa League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 30 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Europa League. Ajax neemt het op tegen Galatasaray, terwijl FC Twente de strijd aangaat met Beşiktaş. Daarnaast zijn er nog tal van andere interessante duels te volgen, zoals AZ tegen Ferencváros en Manchester United dat het opneemt tegen FCSB. Kortom, een avond vol Europese voetbalactie!

Wedstrijden

Ajax - Galatasaray (21.00 uur): Ajax speelt vanavond thuis tegen Galatasaray in de Europa League. Na een wisselvallige reeks resultaten zal Ajax erop gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten tegen de Turkse grootmacht.

FC Twente - Beşiktaş (21.00 uur): FC Twente krijgt bezoek van het Turkse Beşiktaş. De Tukkers willen hun sterke thuisvorm voortzetten en hopen op een overwinning tegen de Turkse ploeg.

AZ - Ferencváros (21.00 uur): AZ reist af naar Hongarije voor een ontmoeting met Ferencváros. De Alkmaarders willen hun Europese campagne een boost geven met een overwinning.

FCSB - Manchester United (21.00 uur): Manchester United gaat op bezoek bij FCSB. De Engelse club is favoriet, maar zal op zijn hoede moeten zijn voor de Roemeense tegenstander.

Tottenham Hotspur - IF Elfsborg (21.00 uur): Tottenham Hotspur neemt het thuis op tegen het Zweedse IF Elfsborg. De Spurs willen hun Europese ambities kracht bijzetten met een overwinning.

Voetbal op TV

20.00 uur: Ajax - Galatasaray, Ziggo Sport - live verslag van het Europa League-duel

20.00 uur: FC Twente - Beşiktaş, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Europa League-duel

20.00 uur: FCSB - Manchester United, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Europa League-duel

20.00 uur: Ferencváros - AZ, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Europa League-duel

20.00 uur: Tottenham Hotspur - IF Elfsborg, Ziggo Sport 6 - live verslag van het Europa League-duel

Jarig op 30 januari

Hans Vonk: 🎈 Vandaag viert oud-voetbaldoelman Hans Vonk zijn 55e verjaardag!

Glynor Plet: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Glynor Plet is vandaag 38 jaar geworden.