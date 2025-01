Spoorboekje: Ajax en FC Twente in actie, volle dag Eredivisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 19 januari 2025.

Vandaag staat er een bomvol programma op de agenda voor de voetballiefhebbers. Ajax neemt het op tegen sc Heerenveen, terwijl FC Twente op bezoek gaat bij NAC Breda. Daarnaast zijn er tal van andere wedstrijden te volgen, zowel nationaal als internationaal. Mis niets van de actie!

Wedstrijden

NAC Breda - FC Twente (12:15 uur): FC Twente wil hun sterke seizoen voortzetten met een overwinning op NAC Breda, dat thuis altijd een lastige tegenstander is.

sc Heerenveen - Ajax (14:30 uur): Ajax reist af naar Heerenveen met de intentie om hun positie in de Eredivisie te versterken. Na een wisselvallige reeks resultaten is een overwinning cruciaal voor de Amsterdammers.

Voetbal op TV

12:15 uur: NAC Breda vs FC Twente, ESPN 2 - Live verslag van het Eredivisie-duel.

12:30 uur: Fiorentina vs Torino, Ziggo Sport 2 - Live verslag van het Serie A-duel.

14:30 uur: Almere City FC vs Heracles Almelo, ESPN - Live verslag van het Eredivisie-duel.

14:30 uur: sc Heerenveen vs Ajax, ESPN 3 - Live verslag van het Eredivisie-duel.

15:00 uur: Everton vs Tottenham Hotspur, Viaplay - Live verslag van het Premier League-duel.

16:45 uur: NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard, ESPN 2 - Live verslag van het Eredivisie-duel.

20:00 uur: Sparta Rotterdam vs RKC Waalwijk, ESPN - Live verslag van het Eredivisie-duel.

Vandaag jarig

Walter Benítez: 🎈 De Argentijnse doelman viert vandaag zijn 32ste verjaardag.

Donyell Malen: 🎉 De Nederlandse voetballer blaast vandaag 26 kaarsjes uit.

Christian Rasmussen: 🎂 De Deense aanvaller is vandaag 22 jaar geworden.