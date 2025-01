Spoorboekje: Ajax en PSV in actie, FA Cup-krakers op de buis

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 11 januari 2025.

Vandaag staat er een vol programma op de planning met zowel nationale als internationale wedstrijden. Ajax neemt het in de Eredivisie op tegen RKC Waalwijk, terwijl PSV het thuis opneemt tegen AZ. In de FA Cup zijn er spannende duels te zien, waaronder Liverpool tegen Accrington Stanley en Chelsea tegen Morecambe. Mis ook de kraker tussen Borussia Mönchengladbach en Bayern München in de Bundesliga niet. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Ajax - RKC Waalwijk (18:45 uur): Ajax speelt thuis tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie. De Amsterdammers willen hun goede vorm voortzetten en de drie punten in eigen huis houden.

PSV - AZ (21:00 uur): In Eindhoven staat een spannende ontmoeting op het programma tussen PSV en AZ. PSV wil de koppositie verstevigen, terwijl AZ de druk op Feyenoord en FC Utrecht wil houden.

Liverpool - Accrington Stanley (13:15 uur): In de FA Cup neemt Liverpool het op tegen Accrington Stanley. De ploeg van Arne Slot is de favoriet, maar onderschatting ligt op de loer.

Chelsea - Morecambe (16:00 uur): Chelsea ontvangt Morecambe in de FA Cup. De Londenaren willen zich revancheren na een reeks teleurstellende resultaten.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München (18:30 uur): Bayern München hervat de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Beide ploegen zullen het nieuwe jaar willen beginnen met een overwinning.

Voetbal op TV

13:00 uur: Birmingham City - Lincoln City, Viaplay - FA Cup-duel

13:15 uur: Liverpool - Accrington Stanley, Viaplay - FA Cup-duel

14:00 uur: Alavés - Girona, Ziggo Sport - La Liga-duel

15:00 uur: Leicester City - Queens Park Rangers, Viaplay - FA Cup-duel

16:00 uur: Chelsea - Morecambe, Viaplay - FA Cup-duel

18:30 uur: Borussia Mönchengladbach - Bayern München, Viaplay - Bundesliga-duel

18:45 uur: Ajax - RKC Waalwijk, ESPN - Eredivisie-duel

21:00 uur: PSV - AZ, ESPN - Eredivisie-duel

Vandaag jarig

Leen Barth: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer Leen Barth zijn verjaardag. Hij is 73 jaar geworden.

Ruud Bossen: 🎂 De Nederlandse oud-voetbalscheidsrechter Ruud Bossen viert vandaag zijn 63e verjaardag.

René Kolmschot: 🎉 Oud-voetballer en voetbaltrainer René Kolmschot is vandaag jarig. Hij wordt 56 jaar.

Stijn Schaars: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Stijn Schaars viert zijn 41e verjaardag.

Jamie Vardy: 🎂 De Engelse voetballer Jamie Vardy viert vandaag zijn 38e verjaardag.

Daniel Carvajal: 🎉 De Spaanse voetballer Daniel Carvajal is vandaag jarig en wordt 33 jaar.

Leroy Sane: 🎈 De Duitse voetballer Leroy Sané blaast van vandaag 29 kaarsjes uit.

Tygo Land: 🎂 De Nederlandse voetballer Tygo Land viert vandaag zijn 19e verjaardag.

Sean Steur: 🎉 De Nederlandse voetballer viert vandaag zijn 18de verjaardag.