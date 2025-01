Spoorboekje: Feyenoord en FC Twente in actie, topper in de Spaanse Supercup

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 12 januari 2025.

Vandaag staan er weer spannende wedstrijden op het programma. In de Eredivisie neemt Feyenoord het op tegen FC Utrecht, terwijl FC Twente thuis speelt tegen Willem II. In de Spaanse Supercup is er een kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona. Mis ook de andere interessante duels niet, zoals Genoa tegen Parma in de Serie A en Arsenal tegen Manchester United in de FA Cup.

Wedstrijden

Feyenoord - FC Utrecht (14:30 uur): Feyenoord speelt thuis tegen FC Utrecht. Na een wisselvallige reeks wil Feyenoord weer een overwinning boeken in de eigen Kuip.

Artikel gaat verder onder video

FC Twente - Willem II (11:15 uur): FC Twente ontvangt Willem II. Beide teams zijn gebrand op een overwinning om hun positie in de Eredivisie te verbeteren.

Real Madrid - FC Barcelona (20:00 uur): In de Spaanse Supercup staan de aartsrivalen tegenover elkaar. Een wedstrijd die je niet wilt missen!

Genoa - Parma (11:30 uur): In de Serie A neemt Genoa het op tegen Parma. Beide teams strijden voor belangrijke punten.

Arsenal - Manchester United (16:00 uur): Een klassieker in de FA Cup. Arsenal ontvangt Manchester United voor een spannende bekerstrijd.

Voetbal op TV

12:15 uur: FC Twente - Willem II, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

12:30 uur: Genoa - Parma, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

14:30 uur: Feyenoord - FC Utrecht, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

16:00 uur: Arsenal - Manchester United, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

20:00 uur: Real Madrid - FC Barcelona, Ziggo Sport - live verslag van de Spaanse Supercup

Vandaag jarig

Bas Nijhuis: 🎈 De Nederlandse scheidsrechter viert vandaag zijn 48ste verjaardag.

Louis Coolen: 🎂 De Nederlandse voetbaltrainer is vandaag 73 jaar geworden.

Bas van Noortwijk: 🎉 De Nederlandse voormalig voetbaldoelman en teammanager viert zijn zeventigste verjaardag.

Sipke Hulshoff: 🎂 De assistent van Arne Slot bij Liverpool viert vandaag zijn vijftigste verjaardag.

Jerdy Schouten: 🎈De middenvelder van PSV mag vandaag 28 kaarsjes uitblazen.

Sven Botman: 🎉 De verdediger van Newcastle United viert vandaag zijn 25ste verjaardag.