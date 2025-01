Spoorboekje: Feyenoord in actie in de KNVB Beker, Arsenal ontvangt Tottenham

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 15 januari 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma, met onder andere Feyenoord dat het opneemt tegen Rijnsburgse Boys in de KNVB Beker. In de Premier League is er een Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur. Ook zijn er diverse Bundesliga-wedstrijden te volgen. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Go Ahead Eagles - FC Twente (18:45 uur): In de KNVB Beker neemt Go Ahead Eagles het op tegen FC Twente. Beide teams hebben een goede vorm te pakken en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Rijnsburgse Boys - Feyenoord (21:00 uur): Feyenoord reist af naar Rijnsburg voor hun bekerwedstrijd. Na een teleurstellende nederlaag tegen FC Utrecht in de Eredivisie, zal Feyenoord gebrand zijn op een overwinning.

Arsenal - Tottenham Hotspur (21:00 uur): De Londense derby in de Premier League belooft spektakel. Arsenal wil zich revancheren na een reeks teleurstellende resultaten, terwijl Tottenham de goede vorm wil voortzetten.

Voetbal op TV

18:30 uur: VfL Bochum - FC St. Pauli, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

18:45 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente, ESPN 2 - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:00 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht, ESPN 3 - live verslag van het KNVB Beker-duel

20:30 uur: 1. FC Union Berlin - FC Augsburg, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: Everton - Aston Villa, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Leicester City - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:30 uur: Newcastle United - Wolverhampton Wanderers, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:30 uur: SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:30 uur: VfB Stuttgart - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:45 uur: Club Brugge KV - KRC Genk, Ziggo Sport 4 - live verslag van het Beker van België-duel

20:45 uur: Internazionale - Bologna FC 1909, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: Arsenal - Tottenham Hotspur, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21:00 uur: FC Barcelona - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van het Copa del Rey-duel

21:00 uur: Rangers FC - Aberdeen FC, Ziggo Sport 4 - live verslag van het Scottish Premiership-duel

21:00 uur: Rijnsburgse Boys - Feyenoord, Star Channel en ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

21:30 uur: Elche CF - Atlético Madrid, Ziggo Sport en Ziggo Sport 3 - live verslag van het Copa del Rey-duel

Vandaag jarig

Marcel Keizer: 🎂 Voormalig voetballer en huidige trainer Marcel Keizer is vandaag 55 jaar geworden.

Joël Veltman: 🎉 De Nederlandse verdediger Joël Veltman viert vandaag zijn 33e verjaardag.