Spoorboekje: Jong AZ tegen Jong Ajax en meer voetbal op maandag

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 13 januari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante voetbalwedstrijden op het programma. In de Keuken Kampioen Divisie nemen Jong AZ en Jong Ajax het tegen elkaar op. Verder zijn er ook wedstrijden in de Turkse competitie en de FA Cup. Mis het niet!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Jong AZ - Jong Ajax (20.00 uur): Een spannende ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie. Jong AZ heeft de laatste tijd wisselende resultaten behaald, terwijl Jong Ajax op zoek is naar consistentie. Beide teams willen graag de drie punten pakken in deze beladen wedstrijd.

Konyaspor - Fenerbahçe (18.00 uur): In de Turkse competitie neemt Konyaspor het op tegen Fenerbahçe. Fenerbahçe is de favoriet, maar Konyaspor zal thuis willen verrassen.

Göztepe Spor Kulübü - Kasımpaşa SK (18.00 uur): Een andere interessante wedstrijd in Turkije. Beide teams hebben in het verleden spannende duels uitgevochten en zullen ook vandaag weer alles geven.

Millwall FC - Dagenham & Redbridge FC (20.30 uur): In de FA Cup hoopt Millwall een goede prestatie neer te zetten tegen Dagenham & Redbridge. Een klassiek bekerduel waarin alles mogelijk is.

AC Monza Brianza 1912 - Fiorentina (20.45 uur): In de Serie A neemt Monza het op tegen Fiorentina. Beide teams willen hun positie in de competitie verbeteren.

Voetbal op TV

18.00 uur: Konyaspor - Fenerbahçe, Niet op Nederlandse TV - Volg de wedstrijd via online streams.

18.00 uur: Göztepe Spor Kulübü - Kasımpaşa SK, Niet op Nederlandse TV - Volg de wedstrijd via online streams.

20.00 uur: Jong AZ - Jong Ajax, ESPN - Live verslag van de Keuken Kampioen Divisie.

20.30 uur: Millwall FC - Dagenham & Redbridge FC, Viaplay - Live verslag van de FA Cup.

20.45 uur: AC Monza Brianza 1912 - Fiorentina, Ziggo Sport 2 - Live verslag van de Serie A.

21.00 uur: Real Sociedad - Villarreal, Ziggo Sport - Live verslag van de Primera Division.

Jarig op 13 januari

Ton du Chatinier: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer en voetbaltrainer Ton du Chatinier is vandaag jarig.

Tim Matavž: 🎉 De Sloveense voetballer Tim Matavž is vandaag jarig.

Santiago Arias: 🎂 De Colombiaanse voetballer Santiago Arias is vandaag jarig.