Spoorboekje: KNVB Beker en Premier League actie op donderdag

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 16 januari 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma, waaronder de KNVB Beker clash tussen De Graafschap en Heracles Almelo. In de Premier League neemt Manchester United het op tegen Southampton. Daarnaast zijn er diverse andere interessante duels te volgen op tv. Lees verder voor het volledige overzicht.

Wedstrijden

De Graafschap - Heracles Almelo (18:45 uur): In de KNVB Beker treffen De Graafschap en Heracles Almelo elkaar. De Graafschap zal proberen hun thuisvoordeel te benutten, terwijl Heracles hoopt op een herhaling van hun eerdere overwinning in 2019.

Real Sociedad - Rayo Vallecano (19:30 uur): In de Copa del Rey ontvangt Real Sociedad Rayo Vallecano. Beide teams hebben wisselvallige resultaten behaald in hun laatste ontmoetingen, wat deze wedstrijd extra spannend maakt.

Athletic de Bilbao - Osasuna (19:30 uur): Athletic de Bilbao neemt het op tegen Osasuna in de Copa del Rey. De thuisploeg heeft de laatste tijd goede resultaten behaald en zal proberen deze lijn door te trekken.

Ipswich Town - Brighton & Hove Albion (20:30 uur): In de Premier League speelt Ipswich Town tegen Brighton. Beide teams zijn in vorm, wat een interessante wedstrijd belooft te worden.

Anderlecht - Antwerp (20:45 uur): In de Beker van België staat de clash tussen Anderlecht en Antwerp op het programma. Beide teams zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Voetbal op TV

18:45 uur: De Graafschap - Heracles Almelo, ESPN 2 - live verslag van het KNVB Beker-duel

19:30 uur: Athletic Bilbao - Osasuna, Ziggo Sport - live verslag van het Copa del Rey-duel

20:30 uur: Ipswich Town - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20:45 uur: Anderlecht - Antwerp, Ziggo Sport 3, Ziggo Sport 2, VRT Canvas - live verslag van het Beker van België-duel

21:00 uur: Manchester United - Southampton, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21:00 uur: Quick Boys - sc Heerenveen, Star Channel, ESPN - live verslag van het KNVB Beker-duel

21:30 uur: Real Madrid - Celta de Vigo, Ziggo Sport, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Copa del Rey-duel

Vandaag jarig

Martin Jol: 🎉 Vandaag viert de Nederlandse oud-voetballer en voetbaltrainer Martin Jol zijn verjaardag.

Michel Kreek: 🎂 Ook Michel Kreek, voormalig Nederlands voetballer, viert vandaag zijn verjaardag.

Nicklas Bendtner: 🎈 De Deense voetballer Nicklas Bendtner viert vandaag zijn verjaardag.