Spoorboekje: PSV in actie tegen NAC Breda en beladen derby in de Eredivisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 25 januari 2025.

Vandaag staat er een vol programma op de agenda met onder andere PSV dat het opneemt tegen NAC Breda in de Eredivisie. Daarnaast zijn er spannende wedstrijden in de Premier League en de Bundesliga te zien. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

PSV - NAC Breda (18:45 uur): PSV speelt thuis tegen NAC Breda. Na een wisselvallige reeks is PSV vastberaden om de drie punten in Eindhoven te houden. NAC Breda zal echter niet zonder slag of stoot opgeven.

FC Groningen - sc Heerenveen (21:00 uur): De Derby van het Noorden belooft weer een spannende strijd te worden. Beide teams willen hun positie in de Eredivisie verbeteren.

Manchester City - Chelsea (18:30 uur): In de Premier League staat een kraker op het programma. Manchester City ontvangt Chelsea in een duel dat altijd garant staat voor spektakel.

Napoli - Juventus (18:00 uur): In de Serie A treffen Napoli en Juventus elkaar in een topwedstrijd. Beide teams strijden om de bovenste plaatsen in de competitie.

Sevilla - Espanyol (18:30 uur): In La Liga neemt Sevilla het op tegen Espanyol. Sevilla wil de aansluiting met de top behouden.

Voetbal op TV

14:00 uur: RCD Mallorca - Real Betis, Ziggo Sport 2 - live verslag van het LaLiga-duel

15:00 uur: Como 1907 - Atalanta Bergamo, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

15:30 uur: 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

15:30 uur: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

15:30 uur: FC Augsburg - 1. FC Heidenheim, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

15:30 uur: RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

15:30 uur: SC Freiburg - Bayern München, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16:00 uur: AFC Bournemouth - Nottingham Forest FC, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:00 uur: Brighton & Hove Albion - Everton, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:00 uur: Liverpool F.C. - Ipswich Town FC, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:00 uur: Southampton F.C. - Newcastle United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:00 uur: Wolverhampton Wanderers - Arsenal F.C., Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16:15 uur: Atletico Madrid - Villarreal CF, Ziggo Sport 2 - live verslag van het LaLiga-duel

17:00 uur: AS Monaco - Stade Rennais FC, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

18:00 uur: SSC Napoli - Juventus, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

18:30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

18:30 uur: Manchester City F.C. - Chelsea F.C., Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

18:30 uur: Sevilla FC - RCD Espanyol, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel

18:45 uur: PSV - NAC Breda, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

19:00 uur: Casa Pia AC - SL Benfica, Ziggo Sport 4 - live verslag van het Primeira Liga-duel

19:00 uur: RC Strasbourg - Lille OSC, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

20:45 uur: Empoli FC - Bologna FC 1909, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: FC Groningen - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

21:00 uur: Real Valladolid - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel

21:05 uur: Paris Saint-Germain - Stade de Reims, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

21:30 uur: Sporting Portugal - Nacional, Ziggo Sport 4 - live verslag van het Primeira Liga-duel

Vandaag jarig

Xavi: 🎈 Voormalig voetballer en trainer Xavi viert vandaag zijn 45ste verjaardag.