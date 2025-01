Spoorboekje: Champions League-ontknoping met Feyenoord en PSV

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 29 januari 2025.

Vandaag staat er een spannende Champions League-avond op het programma met onder andere PSV dat het opneemt tegen het Engelse Liverpool. Daarnaast zijn er nog tal van andere interessante wedstrijden te volgen, zoals Lille tegen Feyenoord en Barcelona tegen Atalanta Bergamo. Een avond vol topvoetbal voor de liefhebbers!

Wedstrijden

PSV - Liverpool (21:00 uur): PSV ontvangt vanavond het Engelse Liverpool in een spannende Champions League-confrontatie. PSV verkeert in goede vorm na recente overwinningen, maar Liverpool is altijd een geduchte tegenstander. Kan PSV voor een verrassing zorgen in eigen huis?

Lille - Feyenoord (21:00 uur): Feyenoord reist af naar Frankrijk voor een ontmoeting met Lille. Na een indrukwekkende overwinning op Bayern München, hoopt Feyenoord deze lijn door te trekken tegen de Franse ploeg.

Barcelona - Atalanta Bergamo (21:00 uur): In Camp Nou neemt Barcelona het op tegen Atalanta. Barcelona is in topvorm met recente grote overwinningen, maar Atalanta zal proberen te stunten in Spanje.

Voetbal op TV

21:00 uur: FC Barcelona - Atalanta Bergamo, Ziggo Sport 6 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Juventus - SL Benfica, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Lille OSC - Feyenoord, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Manchester City F.C. - Club Brugge KV, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: PSV Eindhoven - Liverpool F.C., Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

23:45 uur: AA Ponte Preta - Corinthians, ESPN 3 - live verslag van het Braziliaanse Serie A-duel

Vandaag jarig

Romário de Souza Faria: 🎉 De Braziliaanse voetballegende Romário, bekend om zijn tijd bij PSV en Barcelona, viert vandaag zijn 59e verjaardag.

Joseph Oosting: 🎂 De Nederlandse oud-voetballer Joseph Oosting viert vandaag zijn 53e verjaardag.

Richard Terpstra: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Richard Terpstra is vandaag jarig en viert zijn 43e verjaardag.

Halil Çolak: 🎉 De Nederlandse voetballer Halil Çolak viert vandaag zijn 37e verjaardag.

Melvin Koetsier: 🎂 De Nederlandse voetballer Melvin Koetsier is vandaag jarig en viert zijn 36e verjaardag.

Vito van Crooij: 🎈 De Nederlandse voetballer Vito van Crooij viert vandaag zijn 29e verjaardag.

Navajo Bakboord: 🎉 De Nederlandse voetballer Navajo Bakboord is vandaag jarig en viert zijn 26e verjaardag.

Stijn Bultman: 🎂 De jonge Nederlandse voetballer Stijn Bultman viert vandaag zijn 20e verjaardag.