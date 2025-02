Johan Derksen heeft dringende oproep voor Vandaag Inside en gaat in op 'cancelen' Angela de Jong

Johan Derksen is vrijdag jarig: hij is 76 geworden. De Snor heeft op de dag zelf nog wel een verzoek voor de eindredactie van Vandaag Inside: hij wil geen gekkigheid in de uitzending van vrijdag. Ook de 'naar verluidt gecancelde' Angela de Jong komt ter sprake.

Derksen wordt op vrijdagochtend gebeld door Radio 538. Na wat felicitaties vertelt de tv-persoonlijkheid wat zijn plannen zijn op zijn verjaardag. "Ik vier het nooit. Ik ben niet zo'n feestnummer." Derksen heeft nog wel contact gehad met de redactie van Vandaag Inside. "Ik heb eerlijk gezegd gevraagd aan de eindredactie of ze geen gekkigheid willen uithalen. Wilfred houdt echt van dit soort dingen. Ik vind het vreselijk als mensen je dan toe gaan zingen. Dan weet ik nooit hoe ik moet kijken."

Artikel gaat verder onder video

De 'ster' van Vandaag Inside werd ook nog even geconfronteerd met de gedachte van Angela de Jong, die had aangegeven dat ze gecanceld zou zijn door Derksen. Volgens De Jong zou ze daarom nooit meer aanschuiven bij de talkshow. "Wat een onzin, joh. Ik cancel niemand. We hebben een bord op de eindredactie waar 'planning' opstaat. Daar zie ik wie er te gast is. Heel vaak rijd ik naar Hilversum en weet ik niet wie er zit."

Derksen heeft wel zijn voorkeuren voor tafelgasten bij de goedbekeken talkshow. "De een vind je wel prettiger dan de ander. Ik vind Albert en Wierd Duk heel goed, Valentijn Driessen eveneens. Maar ik heb bij niemand iets van: daar wil ik niet bij zitten. Ik vind ook niet dat dat mijn taak is."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig tafelgast VI keert nooit meer terug en sneert naar Derksen, Genee en Van der Gijp

Hij zat aan tafel in de misschien wel meest beruchte Vandaag Inside-uitzending ooit, maar sluit een terugkeer in de talkshow uit.