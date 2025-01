Wim Kieft wordt in 2025 onderdeel van opvallend tv-programma

Wim Kieft gaat in 2025 onderdeel uitmaken van het volgende seizoen van Het Perfecte Plaatje. De oud-voetballer en bekende tv-analist moet tijdens een programma zijn tegenstanders zien te verslaan, door mooiere foto's te maken.

Kieft, die tot zijn eigen ongenoegen veelal wordt herinnerd aan de belangrijke winnende kopbal in de laatste groepswedstrijd van het EK van 1988 tegen Ierland, is de laatste jaren vooral actief als voetbalanalist. Eerder was hij een vaak aanschuivende gast bij Veronica Inside, maar toen dat programma van naam veranderde (Vandaag Inside) en nog belangrijker qua concept aan werd gepast, werd Kieft niet meer uitgenodigd. Hij was nog wel op televisie te zien om voetbalwedstrijden te analyseren en maakt met René van der Gijp, Rob Jansen en Michiel van Egmond de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De nu 62-jarige Amsterdammer kende een fraaie carrière en speelde tijdens zijn voetballoopbaan voor onder andere Ajax, PSV en Girondins de Bordeaux. De spits speelde 43 wedstrijden voor het Nederlands elftal en kwam elf keer tot scoren.

Tijdens de aflevering van RTL Boulevard van zondag werd bekend welke deelnemers volgend seizoen te zien zijn bij Het Perfecte Plaatje. Het programma, dat wordt gepresenteerd door voormalige Lama Tijl Beckand, verwelkomt ook onder andere Irene Moors en Stefan Jurriens. De Bekende Nederlanders zullen in Italië neerstrijken om daar mooie beelden te schieten. Kieft gaf tijdens RTL Boulevard al een reactie op het nieuws. "Ik vind het heel leuk om mee te doen. Ik heb nooit echt een hele aflevering gezien, maar wel stukjes. We hebben een leuke groep mensen bij elkaar." Het programma met Kieft zal naar verwachting rond mei op tv te zien zijn.

