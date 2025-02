Akpom onthult op eigen YouTube-kanaal fraai cadeau dat hij bij Ajax ontving van Farioli

liet Ajax afgelopen winter achter voor het Franse LOSC Lille. De Engelse aanvaller wordt door de Franse club gehuurd, met een optie tot koop. In een video op zijn eigen YouTube-kanaal laat de spits blijken dat hij Ajax nog niet is vergeten en dat hij een bijzonder cadeau ontving.

Akpom maakte in de zomer van 2023 de overstap van Middlesbrough naar Ajax, voor een transfersom van zo'n twaalf miljoen euro. De 29-jarige spits was nooit echt onomstreden in dienst van de Amsterdammers, maar speelde desondanks 68 wedstrijden in het shirt van Ajax. Daarin was hij, voornamelijk als invaller, goed voor 23 doelpunten en vier assists.

Artikel gaat verder onder video

Op zijn eigen YouTube-kanaal plaatste Akpom een filmpje genaamd '10 Essentials Chuba Akpom Can't Live Without'. Daarin onthult de spits dat hij onlangs een bijzonder cadeau ontving van Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester belegt regelmatig meetings voor de spelersgroep bij Ajax. Tijdens een van die bijeenkomsten deelde Farioli sleutelhangers uit aan alle spelers met daarop de tekst 'Bloed, Zweet en Tranen'.

Deze sleutelhanger is voor Akpom heel belangrijk. "We hebben dit met bloed zweet en tranen bereikt. We moeten hard werken en als team samenwerken. Daarom kregen we als team deze sleutelhanger. Er staan druppels op. Dat kan zweet, bloed of andere dingen betekenen. Dankbaar voor dit cadeau van de trainer", vertelt Akpom over de sleutelhanger.

Chuba Akpom vertelt in zijn nieuwe YouTube video dat hij (en het hele team) een sleutelhanger heeft gekregen van Francesco Farioli met daarop Bloed, Zweet en Tranen. Om iedereen te herinneren aan het harde team werk dat nodig is voor het behalen van succes! Prachtig❤️ #Ajax pic.twitter.com/5tTiZiaQ0T — IJSKONIJN Dolberg (@MilanEngels) February 14, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft Antony deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax.