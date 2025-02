AZ heeft aan één helft genoeg tegen Willem II: aluminium voorkomt monsterscore

In het Koning Willem II Stadion heeft AZ Alkmaar, onder leiding van Maarten Martens, een relatief eenvoudige overwinning geboekt in de jacht op FC Utrecht op de ranglijst. Afgelopen midweek gingen de Alkmaarders nog onderuit in Hongarije, maar ondanks die nederlaag werd toch de tussenronde in de Europa League veiliggesteld. In Brabant ging het allemaal een stuk beter voor AZ: 0-2.

AZ leed onlangs een nipte nederlaag in de Europa League tegen Ferencváros, met een eindstand van 4-3. Hoewel de Alkmaarders een sterke comeback toonden, kwam deze te laat om de wedstrijd te keren. Willem II boekte in november 2024 een indrukwekkende 0-2 overwinning op AZ in Alkmaar. De Tilburgers speelden destijds een sterke eerste helft en wisten hun voorsprong in de tweede helft te verdedigen, ondanks aandringen van AZ.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft van de wedstrijd tussen Willem II en AZ namen de Alkmaarders het initiatief en domineerden ze het spel. AZ creëerde meerdere kansen, wat uiteindelijk resulteerde in een verdiende voorsprong. In de 26e minuut kreeg AZ een strafschop toegekend na een overtreding van Fatah op Addai. Fatah ontving hiervoor een gele kaart. Troy Parrott benutte de penalty door de bal beheerst in de rechterbenedenhoek te plaatsen, waardoor AZ op een 0-1 voorsprong kwam.

Kort daarna, in de 42e minuut, verdubbelde AZ de voorsprong. Een voorzet van Lahdo bereikte de penaltystip, waar Sven Mijnans klaarstond om de bal eenvoudig binnen te tikken: 0-2. Willem II had moeite om in het spel te komen en creëerde weinig kansen. Een van de weinige hoogtepunten voor de thuisploeg was een krachtige uithaal van Addai in de 40e minuut, die op de lat uiteenspatte. Dit was een van de spaarzame momenten waarop Willem II gevaarlijk werd. AZ bleef gedurende de eerste helft de bovenliggende partij en ging met een comfortabele 0-2 voorsprong de rust in.

De tweede helft begon veelbelovend voor de Tilburgers. Fatah gaf een voorzet op Bokila, die kon koppen, maar de bal ging naast het doel van keeper Jeroen Zoet. Hij stond onder de lat omdat Owusu-Oduro, de vaste doelman van AZ, met klachten kampte. Naarmate de tweede helft vorderde, werd AZ weer stukje bij beetje beter. Linksback Wolfe schoot in de 70e minuut voor de vierde keer namens AZ op de lat. In de 85e minuut kreeg Bokila nog een enorme kans op de aansluitingstreffer, maar de voorzet was te scherp. In de 92ste minuut kreeg Bokila nog de rode prent voor het doorlopen op Wolfe. Daarvoor kreeg hij al een gele kaart, en in de 92ste minuut kwam dus zijn tweede. Dat was de definitieve bevestiging van de Alkmaarse overwinning.