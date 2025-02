Bayer Leverkusen - Bayern München LIVE: Geen goals in Bundesliga-kraker

Een kraker in de Bundesliga: nummer twee Bayer Leverkusen ontvangt koploper Bayern München. Het duel begint om 18.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveblog.

Met een gat van acht punten is deze topper voor Leverkusen waarschijnlijk de laatste kans om nog een rol van betekenis te spelen in de titelstrijd. De regerend kampioen verloor dit seizoen pas één wedstrijd (2-3 tegen RB Leipzig op 31 augustus), maar verloor veel punten door zeven keer gelijk te spelen. Zaterdag zal gewonnen moeten worden van Bayern, dat in blakende vorm verkeert, met zeven opeenvolgende competitiezeges.