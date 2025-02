Bekerstunt blijft uit in Deventer: Go Ahead Eagles schaart zich bij PSV en Heracles

De derde kwartfinale van de KNVB Beker heeft geen stunt opgeleverd. Go Ahead Eagles kwam thuis in actie tegen VV Noordwijk, dat al twee betaaldvoetbalorganisaties uit het bekertoernooi had geknikkerd. De Deventenaren kregen de amateurs echter niet eenvoudig (3-1) op de knieën, en dus keert Noordwijk met opgeheven hoofd terug naar Zuid-Holland. Go Ahead Eagles bekert verder en schaart zich bij PSV en Heracles Almelo.

Go Ahead Eagles verkeerde in een goede vorm voorafgaand aan het duel in de kwartfinale van de KNVB Beker. De ploeg was namelijk ongeslagen in de laatste vijf wedstrijden. Ze speelden gelijk tegen FC Twente (2-2) en boekten overwinningen op FC Groningen (2-1), Fortuna Sittard (0-3) en NAC Breda (2-1). In de achtste finale werd FC Twente met 3-1 verslagen. Noordwijk was met recht een stuntploeg in deze jaargang van de KNVB Beker. In de eerste ronde werd Keuken Kampioen Divisionist FC Dordrecht met 2-1 uitgeschakeld, terwijl een ronde later Eredivisionist Willem II met dezelfde cijfers werd verslagen. In de achtste finale won de tweededivisionist met 1-0 van BVV Barendrecht.

Na vijftien minuten had Eagles-buitenspeler Jacob Breum een flinke misser te pakken. Hij kwam één-op-één met keeper Antonioli, maar de doelman werkte de inzet naast. Tjin-Asjoe probeerde het in de 27e minuut met een schot, maar Plogmann had er weinig moeite mee. Noordwijk hield het een halfuur vol, maar in de 29e minuut schoot Suray de bal vanaf twintig meter binnen. Antonioli zat er nog aan, maar tikte de bal met zijn duik in eigen doel.

In de tweede helft wachtte Noordwijk een loodzware taak: minimaal een gelijkspel behalen om nog zicht te houden op de halve finale. Go Ahead Eagles schoot uit de startblokken en was gebrand op een snelle beslissing. Breum maakte een mooie dribbelactie, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Na een kwartier in de tweede helft kreeg Noordwijk steeds meer grip op de wedstrijd. Toch viel in de 74e minuut de beslissing: Rietveld kopte de bal achter zijn eigen doelman, waardoor het sprookje van Noordwijk ten einde leek. Niet veel later maakte Weijenberg er 3-0 van. Een minuut daarna redde Ruben Marbus nog de eer met de 3-1, maar het was uiteindelijk niet genoeg.