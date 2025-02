Go Ahead Eagles straft fout van Zechiël af en houdt aansluiting met topzes

Go Ahead Eagles heeft in Deventer een benauwde zege geboekt op Sparta Rotterdam: 1-0. Daarmee revancheerden ze zich voor de nederlaag vorige week bij Heracles Almelo. Sparta verliest weer en blijft kwakkelen in de onderste regionen van de Eredivisie. In de eerste helft zorgde voor de enige treffer van de avond na een grote fout van Gjivai Zechiel. De Feyenoord-huurling beleefde een ongelukkig basisdebuut.

Go Ahead Eagles ontving Sparta Rotterdam op Valentijnsdag in de Eredivisie. Terwijl Go Ahead een prima seizoen beleefd en strijd om een Europees ticket, speelt Sparta voor lijfsbehoud in de onderste regionen van de competitie. De wedstrijd leek furieus van start te gaan toen Victor Edvardsen binnen een paar minuten over schoot en over kopte, maar hierna ging het tempo van de wedstrijd flink naar beneden. Sparta kreeg na twintig minuten een flinke tegenslag te verwerken toen linksback Patrick van Aanholt geblesseerd naar de kant moest.

Artikel gaat verder onder video

Toch kwam Sparta hierna iets beter in de wedstrijd en wisten ze bijna te scoren na een flinke scrimmage voor het doel. De openingstreffer viel echter aan de andere kant na een flinke fout van Feyenoord-huurling Gjivai Zechiel. Hij verloor de bal vlak voor zijn eigen zestien waardoor Jakob Breum kon profiteren door de bal onder Nick Olij door te schuiven. Na de goal had Sparta weinig te vertellen en mocht het van geluk spreken dat het de rust haalde met 1-0. De Eagles raakte via Oliver Antman namelijk nog de paal.

In de tweede helft had Go Ahead over het algemeen de controle, maar het spel verliep aan beide kanten stroperig. De Eagles waren het dichtstbij een treffer via een van richting veranderd schot van Antman, maar Olij had een goede redding in huis. Een kwartier voor tijd werd Sparta sterker en kwam het bijna op gelijke hoogte. Kristian Hlynsson kreeg een vrije schietkans en leek de bal goed in de hoek te schieten, maar Jari de Busser had een puike redding in huis. Even later zeilde een Mohamed Nassoh van grote afstand net over de kruising. Uit de counter werden de Eagles nog gevaarlijk via onder andere Breum, maar doelpunten vielen er niet meer op de Adelaarshorst.

Door de overwinning doet Go Ahead Eagles opnieuw goede zaken voor Europees voetbal. Sparta daarentegen blijft op de zestiende plaats staan en voelt de hete adem van RKC in de nek. Volgende week speelt de ploeg van Maurice Steijn in eigen huis tegen Willem II. Go Ahead gaat op bezoek in Amsterdam.