Go Ahead Eagles - VV Noordwijk LIVE: volg de KNVB Beker-wedstrijd van minuut tot minuut

Go Ahead Eagles en VV Noordwijk strijden woensdagavond om een plek in de halve finale van de KNVB Beker. Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Go Ahead is gewaarschuwd, want de amateurs van Noordwijk schakelden onder meer Willem II en FC Dordrecht al uit. Wordt de Tweede Divisionist de eerste amateurclub sinds SV Spakenburg in 2023 die de halve finale van de KNVB Beker haalt, of vervult Go Ahead zijn sportieve plicht?