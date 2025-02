Van Hooijdonk vindt onprofessionele ontboezeming van Noa Lang ‘mooi om te horen’

Het gaat zondagavond in Studio Voetbal over . De linksbuiten van PSV krijgt complimenten voor de manier waarop hij afgelopen woensdag in de Champions League speelde tegen Juventus (3-1 overwinning), maar wordt ook bekritiseerd vanwege zijn mentaliteit.

“We hebben veel kritiek op Noa Lang gehad, maar die wist tegen Juventus precies wat er gebracht moest worden. Geen fratsen, geen gekke dingen: hij was supergevaarlijk. Zo kan hij spelen”, is Guus Hiddink lyrisch over Lang. De vleugelaanvaller speelde een prima wedstrijd tegen Juventus en was onder meer van grote waarde door de assist af te leveren bij het openingsdoelpunt van Ivan Perisic.

LEES OOK: Lang sneert direct na knappe zege op Juventus naar PSV

“Het is ook mooi dat hij zelf na afloop aangaf dat het vlammetje in de Nederlandse competitie…”, valt collega-analist Pierre van Hooijdonk in. De oud-spits refereert aan de uitspraken die Lang na de wedstrijd tegen Juventus deed op een persconferentie. Lang gaf toen aan dat de spelers van PSV ‘in de Eredivisie maar wat doen’. “Hoe ik dat verschil verklaar? We zijn ook mensen. Ik weet het niet. Ik heb er echt geen verklaring voor. Maar als wij gewoon de intensiteit brengen die we vandaag brengen, dan moeten wij in principe toch makkelijk kampioen kunnen worden in de Eredivisie. Maar dat doen we de laatste tijd niet, dus dan sta je terechte tweede”, voegde Lang daaraan toe.

“Dat is geen excuus!”, reageert Hiddink. Van Hooijdonk: “Nee, maar het gebeurt wel. Het is best menselijk, maar je probeert dat tegen te gaan. Het helpt als de trainer in een elftal een paar verlengstukken heeft, die de boel wakker houden. Zulke spelers zie je niet veel meer.”

“Dat is wel zijn probleem, hè”, vult Rafael van der Vaart aan. “Dat is zijn probleem en dat is de reden waarom hij op 26-jarige leeftijd nog bij PSV zit. Zijn potentie heeft hij tegen Juventus laten zien. En dat moet je elke week ook tegen al die slechtere teams kunnen opbrengen. Dat ontbreekt er bij hem aan”, aldus Van der Vaart.

