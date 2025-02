Lang sneert direct na knappe zege op Juventus naar PSV

Club Brugge heeft nog altijd een speciaal plekje in het hart van , zo bevestigt hij na afloop van de zege van PSV op Juventus maar weer eens. De aanvaller heeft naar eigen zeggen de ‘mooiste periode uit zijn carrière’ gehad in België. Als de verslaggever van Play Sports vraagt of Champions League-avonden als die van woensdag niet nog mooier zijn, komt Lang met een pijnlijk antwoord voor PSV.

PSV voegde zich woensdagavond bij de laatste zestien in de Champions League, door over twee wedstrijden na verlenging met 4-3 te winnen van Juventus. Een dag eerder wist ook Club Brugge, waarvoor Lang tussen 2020 en 2023 125 keer in actie kwam, zich voor die ronde te plaatsen. De Belgen waren over twee duels met 5-2 te sterk voor Atalanta.

Na de wedstrijd tussen PSV en Juventus wordt Lang in gesprek met het Belgische Play Sports gevraagd of hij een dag eerder naar het duel van zijn oude club heeft gekeken. “Ja, tuurlijk”, antwoordt de aanvaller met een lach op zijn gezicht. “Ik kijk oprecht bijna elke wedstrijd en dan leef ik ook echt mee.” Club Brugge heeft besloten de beelden van het interview op social media te delen.

“Het is gewoon echt mijn club”, vervolgt Lang, die aangeeft niet goed te kunnen uitleggen waardoor dat komt. “Het is de mooiste periode uit mijn carrière.” Interviewer Filip Joos vraagt vervolgens of avonden als tegen Juventus niet nog mooier zijn, maar daar wil Lang niet in mee. “De liefde die ik daar kreeg… Je weet niet of je dat ooit ergens kan krijgen.” Daarmee lijkt Lang weer te sneren naar de fans van PSV, met wie hij de laatste weken met regelmaat in de clinch lag.

