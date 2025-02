Spoorboekje: Chelsea en Barcelona in actie, Oranje Leeuwinnen treffen Schotland

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 25 februari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. Chelsea neemt het op tegen Southampton in de Premier League, terwijl Barcelona het in de Copa del Rey opneemt tegen Atlético Madrid. Ook de Oranje Leeuwinnen komen in actie tegen Schotland in de Nations League Vrouwen. Een dag vol voetbalactie op tv!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth (20.30 uur): Brighton is in goede vorm na een klinkende 0-4 overwinning op Southampton. Bournemouth zal proberen te herstellen van hun recente nederlaag tegen Wolves. Het belooft een spannende ontmoeting te worden in de Premier League.

Schotland (v) - Nederland (v) (20.30 uur): De OranjeLeeuwinnen openden de Nations League voor vrouwen afgelopen vrijdag met een 2-2 gelijkspel tegen Duitsland. Tegen Schotland zal de ploeg drie punten willen pakken.

Chelsea - Southampton (21.15 uur): Chelsea wil zich revancheren na de nederlaag tegen Aston Villa. Southampton heeft het moeilijk gehad in recente wedstrijden en zal proberen een ommekeer te bewerkstelligen.

Barcelona - Atlético Madrid (21.30 uur): In de Copa del Rey staat een kraker op het programma. Barcelona is in topvorm en zal proberen hun sterke reeks voort te zetten tegen Atlético Madrid, dat ook in goede doen is.

Voetbal op TV

18.15 uur: Duitsland Vrouwen - Oostenrijk Vrouwen, ZDF - liveverslag van het Nations League Vrouwen-duel

20.30 uur: Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20.30 uur: Crystal Palace - Aston Villa, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20.30 uur: Schotland Vrouwen - Nederland Vrouwen, NPO 3 - liveverslag van het Nations League Vrouwen-duel

20.30 uur: Wolverhampton Wanderers - Fulham, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

20.45 uur: Arminia Bielefeld - Werder Bremen, Ziggo Sport 3 en ZDF - liveverslag van het DFB-Pokal-duel

21.00 uur: Internazionale - Lazio, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Coppa Italia-duel

21.15 uur: Chelsea - Southampton, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

21.30 uur: Barcelona - Atlético Madrid, Ziggo Sport - liveverslag van het Copa del Rey-duel

Jarig op 25 februari

Erwin van de Looi: 🎈 Vandaag viert de Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer Erwin van de Looi zijn verjaardag!

Edeh Hazard: 🎂 De voormalig Belgische voetballer Eden Hazard vandaag viert vandaag ook zijn verjaardag.