Spoorboekje: PSV tegen Juventus en Real Madrid ontvangt Manchester City

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 19 februari 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma in de Champions League. PSV neemt het op tegen Juventus in een cruciaal duel, terwijl Real Madrid Manchester City ontvangt. Borussia Dortmund speelt tegen Sporting Lissabon. Verder is er een interessante ontmoeting tussen Aston Villa en Liverpool in de Premier League. Zorg dat je klaar zit voor een avond vol topvoetbal!

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

PSV - Juventus (21:00 uur): PSV staat voor een zware opgave tegen Juventus. De Eindhovenaren willen revanche nemen na de 2-1 nederlaag in Turijn. Met het thuisvoordeel hopen ze de Italianen te verrassen en hun kansen in de Champions League levend te houden.

Real Madrid - Manchester City (21:00 uur): Een kraker van formaat in de Champions League. Real Madrid ontvangt Manchester City in een duel dat bol staat van de sterren. Beide teams zijn in goede vorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde.

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon (18:45 uur): Dortmund wil zich herstellen van de recente nederlaag tegen Bochum en heeft goede herinneringen aan de laatste ontmoeting met Sporting, die het met 0-3 won. Kunnen de Duitsers deze lijn doortrekken?

Aston Villa - Liverpool (20:30 uur): In de Premier League neemt Aston Villa het op tegen Liverpool. Beide teams hebben wisselvallige resultaten geboekt, maar zullen alles op alles zetten om de drie punten te pakken.

PSG - Brest (21:00 uur): PSG is in topvorm en ontvangt Brest. Na een reeks overtuigende overwinningen willen de Parijzenaars hun dominantie voortzetten in de Champions League.

Voetbal op TV

18:45 uur: Borussia Dortmund - Sporting Lissabon, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

20:30 uur: Aston Villa - Liverpool, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

21:00 uur: Paris Saint-Germain - Brest, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: PSV - Juventus, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Real Madrid - Manchester City, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

Jarig op 19 februari

Gerard van Moorst: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer Gerard van Moorst zijn verjaardag!

Johan Plageman: 🎂 Ook oud-voetballer en voetbalbestuurder Johan Plageman is jarig vandaag.

Kenny van der Weg: 🎉 Voetballer Kenny van der Weg blaast vandaag ook kaarsjes uit.