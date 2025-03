Opstelling Ajax: Farioli voert drie wijzingen door in basisopstelling Ajax

Ajax gaat zondagmiddag in de Eredivisie op bezoek bij PEC Zwolle. Voor de uitwedstrijd tegen de huidige nummer veertien van de ranglijst voert Francesco Farioli drie wijzigingen door ten opzichte van de met 1-2 verloren Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

In de strijd om de landstitel zal Ajax af moeten zien te rekenen met PEC Zwolle. Dat zullen de Amsterdammers in ieder geval zonder Remko Pasveer moeten doen. De routinier keerde donderdag tegen Eintracht Frankfurt na twee wedstrijden absentie terug in de basis, maar moest zich halverwege de eerste helft al laten vervangen wegens een liesblessure.

Jay Gorter kwam tegen Eintracht Frankfurt als invaller binnen de lijnen, maar de 24-jarige doelman neemt tegen de Zwollenaren plaats op de bank. De Braziliaan Matheus Lima Magalhães gaat het Ajax-doel verdedigen in Zwolle. De 32-jarige goalie stond ook onder de lat tegen Go Ahead Eagles en Almere City, maar is niet ingeschreven voor de Europa League. Farioli begint tegen PEC met dezelfde verdediging als afgelopen week: Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato,

Op het middenveld voert Farioli één wijziging door ten opzichte van het midweekse Europa League-duel. Kian Fitz-Jim begint in de basis en dat gaat ten koste van aanvoerder Jordan Henderson. De middelste linie wordt gecompleteerd door Jorthy Mokio en Kenneth Taylor. Davy Klaassen ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax, zo meldt clubwatcher Mike Verweij op X. De vrouw van de 32-jarige middenvelder staat namelijk op het punt om te bevallen.

Voor de spitspositie heeft Farioli vanwege de blessure van Wout Weghorst weinig keuze, waardoor Brian Brobbey in de basis begint. Hij wordt in Zwolle geflankeerd door Steven Berghuis en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.

