Cristiano Ronaldo shockeert met allerslechtste penalty van zijn carrière

heeft een goede reputatie op het gebied van strafschoppen, maar nam zondagavond misschien wel zijn slechtste penalty aller tijden. De routinier van Portugal legde geen enkele overtuiging in zijn schot, dat zonder veel moeite werd geklemd door de Deense doelman Kasper Schmeichel.

Portugal, dat een 1-0 nederlaag probeert weg te poetsen in de Nations League-return tegen Denemarken, kreeg al na vijf minuten een penalty. Na licht contact tussen Patrick Dorgu en Ronaldo wees arbiter Slavko Vincic naar de stip. Ronaldo ging achter de bal staan, nam een tergend langzame aanloop en schoot zachtjes richting de rechterhoek. Ploeggenoot Bruno Fernandes juichte al voordat Ronaldo schoot, maar moest zijn armen toch weer omlaag doen.

Ronaldo nam in zijn carrière 204 strafschoppen volgens de data van Transfermarkt, dat penaltyseries echter niet meetelt. Daarvan wist hij er 172 te benutten. Zijn misser tegen Portugal is de 32ste gemiste strafschop.

Voor de wedstrijd van zondagavond mocht Ronaldo overigens nog een fraaie award in ontvangst nemen. Hij werd in het zonnetje gezet met een Guinness World Record-award, omdat hij 132 interlands heeft gewonnen: meer dan elke andere speler.

