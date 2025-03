FC Utrecht wint spektakelstuk en behoudt derde plaats voorlopig

In een echt voetbalgevecht heeft FC Utrecht aan langste eind getrokken tegen Willem II. In Tilburg werd er na een 1-0 achterstand in de eerste helft gewonnen met 2-3. Willem II kwam op voorsprong door een doelpunt van Boris Lambert, maar na rust keerden de Utrechters het om met doelpunten van Sébastien Haller en Noah Ohio. Het werd nog gelijk door een doelpunt van Rúnar Þór Sigurgeirsson, maar niet veel later maakte invaller Adrian Blake de winnende.

Willem II kent moeilijke weken in 2025 met als dieptepunt de nederlaag van afgelopen week tegen directe concurrent Sparta Rotterdam (4-0). Door deze nederlaag en het gelijkspel van de Rotterdammers tegen NAC Breda afgelopen vrijdag staan de Tilburgers op een benauwde zestiende plek voorafgaand aan dit duel. Er moet gewonnen worden om even weer wat ademruimte te hebben. Voor FC Utrecht gaat het wat beter de laatste weken, want door de overwinning van vorige week op de Bredanaars (1-0) staat de ploeg van Ron Jans op een derde plek. Om deze plek te behouden moeten de Utrechters blijven winnen, want de concurrentie (Feyenoord, AZ en FC Twente) hijgt ze in de nek.

Artikel gaat verder onder video

De Utrechters hadden veel moeite in de eerste helft om tot goede kansen te komen. De ploeg van Jans had meer de bal, maar Willem II kreeg de grote kansen. Tommy St. Jago schoot in de negende minuut uit een voorzet van Mickael Tirpan van dichtbij tegen Vasilis Barkas. Een kleine tien minuten later kon de Griekse doelman niet redden uit een poging van Lambert. Uit een vrije trap van de Belgische vleugelverdediger van de Tilburgers schoot de Belgische middenvelder hard raak. FC Utrecht kwam zelf niet verder dan een paar kopballetjes, maar daar hoefde Thomas Didillon-Hödl geen moeite voor te doen. Zijn collega aan de overkant moest wel nog een keer strekken uit een vrije trap van Kyan Vaesen.

Waar het in de eerste helft niet lukte voor FC Utrecht om tot kansen te komen, was dat in de tweede helft wel anders. Na een aantal mislukte kopballen van Haller lukte het de Ivoriaan om eindelijk eens raak te koppen na een lange doelpuntendroogte. Zijn laatste doelpunten waren op 15 januari tegen RKC Waalwijk. Dit doelpunt kwam niet uit de lucht vallen, want de Utrechters zetten al een tijdje aan om tot een gelijkmaker te komen. Na deze goal lukte het Willem II eindelijk om weer tot een kans te komen, maar vlak na deze kans ging het nogmaals fout voor de ploeg van Peter Maes.

Invaller Ohio krijgt de bal op een behoorlijke afstand van het doel van Willem II en besluit om uit te halen. De bal heeft een goede snelheid en belandt in de rechterbovenhoek. Didillon-Hödl staat aan de grond genageld en kan er ook niks meer aan doen. Het leek erop dat dit de genadeklap zou zijn voor de Tilburgers, maar toch lukte het de ploeg om in de 83e minuut op gelijke hoogte te komen. Een geblokt schot van Jeremy Bokila kwam voor de voeten van de meegekomen Sigurgeirsson. De linksback schoot en de bal ging er via doelman Barkas in.

Maes gaf na dit doelpunt aan om nog voor de winst te gaan, maar twee minuten later werd er al weer gescoord door FC Utrecht. Blake kreeg de bal net buiten de zestienmeter en schoot in de rechteronderhoek raak. Didillon-Hödl leek erbij te kunnen, maar de bal ging er toch in. In de slotfase werd er nog aanvallend gewisseld door Willem II om de gelijkmaker te forceren, maar die kwam er niet meer.

Door deze overwinning blijft FC Utrecht op de derde plek staan en doen ze goede zaken in de strijd om Europees voetbal. Voor Willem II wordt het steeds minder rooskleurig, want de Tilburgers staan nu op een play-offplaats om degradatie. Sparta Rotterdam heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo dus wordt het een echte degradatiestrijd