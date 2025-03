Jan Joost van Gangelen over Oranje-speler: ‘Hij is een van de mensen die gewoon wit blijft, haha’

Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior zijn blij dat weer een goed niveau haalt. Het duo van ESPN geeft donderdagavond voorafgaand aan het Nations League-duel van Oranje met Spanje toe gevreesd te hebben voor de carrière van de middenvelder van Barcelona.

De Jong stond vorig jaar maandenlang aan de kant met een slepende enkelblessure, maar is weer op de weg terug. De laatste weken komt hij veelvuldig aan spelen toe bij Barcelona en lijkt hij op de weg terug. Kraay junior legt uit dat de voormalig Ajacied na zijn blessure tijd nodig heeft gehad om weer op niveau te komen. “Ik heb hem gevolgd vanaf het moment dat hij invalbeurten kreeg: dat zag er niet goed uit”, stelt de analist vlak voor de aftrap van Nederland - Spanje bij ESPN. “Dan praten we over zeven tot tien weken geleden. Je zag aan alles dat hij last had van zijn enkel: met draaien, met aanzetten… Alles ging met pijn.”

“Ik heb wel eens gedacht: straks moet hij misschien wel stoppen…”, reageert presentator Van Gangelen. Kraay junior deelde die vrees: “Als ik hem toen zag invallen, was dat ook echt zo. Maar wonder boven wonder, of misschien medisch ook logisch, is hij vrij in zijn enkel en daardoor in zijn hoofd. Hij heeft de snelheid weer in zijn dribbel. Dat had hij in het begin ook niet. Hij durft weer kort te zitten. Veel mensen denken dat hij alleen in balbezit goed is, maar veel mensen onderschatten dat hij verdedigend ook goed kan koppen en dat hij de passlijn van de tegenstander eruit kan halen. Frenkie begint weer steeds meer op Frenkie te lijken. De dirigent is terug”, aldus de oud-voetballer.

Van Gangelen benoemt nog iets in zijn ogen opmerkelijks aan het uiterlijk van De Jong. “Frenkie de Jong is een van de mensen die gewoon wit blijft terwijl hij al drie jaar in Spanje woont, maar dit terzijde. Haha, dat vind ik altijd zo grappig. Hoe kan dat nou als je de hele tijd op dat veld staat. Ik denk dat hij zich elke ochtend insmeert met factor vijftig, of niet? Gossimijne.” Kraay junior deelt de verbazing: “Hij zal weinig op het strand liggen. Als je in de zon traint en je transpireert, dan word je toch ook bruin?”

