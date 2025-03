Nederland - Spanje op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 20 maart 2025 neemt het Nederlands elftal het op tegen Spanje in de Nations League. Deze kraker is live te volgen op de Nederlandse televisie. Wil je weten hoe laat de aftrap is en op welke zender je de wedstrijd kunt bekijken? Wij zetten alle informatie voor je op een rij.

Hoe laat begint Nederland - Spanje?

De wedstrijd tussen Nederland en Spanje begint om 20:45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Glenn Nyberg.

Op welke zender is Nederland - Spanje te zien?

De wedstrijd wordt live op tv uitgezonden op NPO 3. Dit betekent dat je de wedstrijd zonder extra kosten kunt volgen via de publieke omroep.

Recente prestaties van Nederland en Spanje

Nederland heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten geboekt. Het team speelde gelijk tegen Bosnië-Herzegovina (1-1) en Hongarije (1-1), won overtuigend van Hongarije (4-0), maar verloor van Duitsland (1-0) en speelde gelijk tegen Duitsland (2-2).

Spanje daarentegen sloot 2024, na het gewonnen zomerse EK, uitstekend af. Het team won al zijn laatste vijf wedstrijden, waaronder een 3-2 overwinning op Zwitserland en een 2-1 zege op Denemarken. Spanje lijkt dus in topvorm te verkeren voor de ontmoeting met Nederland.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen Nederland en Spanje waren spannend. De meest recente wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel op 11 november 2020. Daarvoor won Nederland met 2-0 op 31 maart 2015. Beide duels waren vriendschappelijk. De legendarische 1-5 overwinning van Nederland op Spanje tijdens het WK 2014 staat nog vers in het geheugen van veel fans.