Opvallende acties bij Verbruggen, vlak voor penaltyreeks: 'Daar zeg ik het liefst zo weinig mogelijk over'

Nederland dwong strafschoppen af tegen Europees kampioen Spanje, maar ging uiteindelijk toch ten onder. Keeper zat echter vaak in de goede hoek en de NOS vraagt zich af hoe dat kwam. De doelman had zich blijkbaar goed voorbereid.

Verbruggen maakte een goede indruk in de penaltyserie. Hij pakte alleen de strafschop van Lamine Yamal, maar had er meer kunnen tegenhouden. "Voor mijn gevoel zat ik op de eerste na er allemaal dichtbij", baalt Verbruggen na. "Zonde, ik heb ze nog niet teruggezien. Het is zuur dat je ze net niet kan pakken."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de journalist van de NOS wist de keeper al in welke hoek alle Spanjaarden hun strafschoppen zouden gaan schieten. "We hadden ons wel goed voorbereid inderdaad. Dat is zeker positief en dat is ook wat waard."

Net voor de strafschoppenserie rent Verbruggen naar de dug-out, om wat met zijn handschoenen te rommelen. De doelman wil in eerste instantie weinig over dat moment kwijt. "Daar vertel ik het liefst zo min mogelijk over, omdat we misschien wel nog een keer een penaltyserie krijgen." De doelman van Brighton doet dan toch een klein boekje open. "Natuurlijk bereid je je voor en ga je kijken wie strafschoppen zouden kunnen nemen en of ze daar wat vastigheden bij hebben." Uiteindelijk zat Verbruggen vaak in de goede hoek, maar baten mocht dat niet.

© NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee schrikt van actie Memphis Depay: 'Dat kost €160.000'

Verbazing bij Vandaag Inside over een kostbare actie van Oranje-international Memphis Depay.