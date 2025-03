Opstelling Oranje: Koeman kiest voor één nieuwe naam tegen Spanje

Het Nederlands elftal presenteerde zichzelf donderdagavond verdienstelijk in de eigen Kuip, maar moest na 90 minuten spelen toch genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Spanje. Zaterdagavond kruisen de Zuid-Europeanen opnieuw de degens met Oranje, maar dit keer in Valencia. Dit is de opstelling van bondscoach Ronald Koeman.

Nederland begon afgelopen donderdag niet geweldig aan het duel met de Europees Kampioen: na negen minuten had Nico Williams de bal al achter Bart Verbruggen gefrommeld. Vervolgens rechtte Oranje zijn rug en was het onder aanvoering van Jeremie Frimpong een dik uur de bovenliggende partij. Cody Gakpo knalde na een klein halfuur raak in de korte hoek, terwijl Tijjani Reijnders gelijk na rust knap binnenschoot. Oranje leek vervolgens op een 2-1 overwinning af te stevenen, tot de rode kaart van Jorrel Hato in minuut 82. De linksback van Ajax ging te agressief door op een opponent, waarna een slotoffensief van de Spanjaarden volgde. Na een minder moment van Verbruggen kon Mikel Merino de 2-2 binnentikken.

Artikel gaat verder onder video

Koeman hoopt waarschijnlijk dat Oranje zichzelf op vergelijkbare wijze kan laten zien als tussen minuut 15 en 75 van donderdag, maar zal dat niet met dezelfde namen doen. Hato is door zijn rode kaart geschorst, Ian Maatsen komt voor hem in de ploeg. Verder kiest de bondscoach voor dezelfde namen als afgelopen donderdag.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; De Jong, Kluivert, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.