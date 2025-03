Peterson doet oude werkgever Heracles pijn in onthutsend slechte wedstrijd

Fortuna Sittard heeft op eigen veld, in een wedstrijd met een lage amusementswaarde, van Heracles Almelo weten te winnen. De overwinning voor de Fortunezen levert de ploeg een achtste plaats op de ranglijst op. Kristoffer Peterson opende de score door een penalty te benutten. Het was overigens het enige doelpunt in het duel: 1-0.

Voorafgaand aan het duel tussen Fortuna Sittard en Heracles Almelo stond de ploeg uit Limburg er beter voor. Na 24 duels stond de formatie uit Sittard op 29 punten en Heracles op 27. Vorig weekend won de club uit Almelo thuis een Overijssels onderonsje van PEC Zwolle met 4-2, waardoor het weer drie punten kon bijschrijven. Aan de andere kant won Fortuna ook vorig weekend. De uitwedstrijd in Waalwijk werd in de slotseconden met 1-2 over de streep getrokken.

De eerste helft verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs in Sittard. Er waren kleine kansjes voor beide ploegen, maar het meest opvallende moment was dat Halilovic geblesseerd achterbleef na een behoorlijke charge van Heraclied Mats Rots. Toen de Kroaat van het veld moest, was duidelijk te zien dat zijn been enorm aangeslagen was. Het bloed stroomde op twee plekken uit zijn been. De middenvelder, die met steun de kleedkamer opzocht, vroeg duidelijk aan de vierde man waarom het geen rode kaart was. Er werd geen prent uitgedeeld aan Rots. Alessio Da Cruz kwam vervolgens in het veld voor Halilovic. Dat was het meest memorabele moment van de eerste helft.

In de tweede helft was de wedstrijd al een stuk leuker om naar te kijken. De eerste vijftien minuten niet, maar daarna begonnen de kansen te komen. Zo waren er twee kansen voor Mischut van Fortuna en ook Heracles kwam er tweemaal goed uit via de counter. In de 66e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong nadat er een penalty werd toegekend aan Fortuna. Radulović werd aan zijn shirt getrokken en dus ging Peterson achter de bal staan, die op elf meter lag. Hij schoot onberispelijk binnen. Na de benutte penalty werd de wedstrijd ook niet meer interessant, en deden beide ploegen het rustig aan.