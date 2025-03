PSV - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

De kraker tussen PSV en Ajax staat zondag 30 maart op het programma. Deze wedstrijd in de Eredivisie belooft een spannende strijd te worden tussen de nummers één en twee van de competitie. PSV ontvangt Ajax in het Philips Stadion in Eindhoven. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie.

Hoe laat begint PSV - Ajax?

De aftrap van de wedstrijd tussen PSV en Ajax is om 14:30 uur. Zorg dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is PSV - Ajax te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is beschikbaar voor abonnees met een aanvullend ESPN-pakket. ESPN2 is te vinden op kanaal 151 (voor klanten van Odido), kanaal 222 (KPN) of kanaal 422 (Ziggo)

Hoe staan PSV en Ajax ervoor in de Eredivisie?

Artikel gaat verder onder video

Ajax voert momenteel de ranglijst aan met 64 punten uit 26 wedstrijden en een doelsaldo van 35. PSV volgt op de tweede plaats met 58 punten en een indrukwekkend doelsaldo van 48. Beide teams hebben hun laatste wedstrijden met wisselend succes gespeeld. PSV won recentelijk met 0-3 van RKC, terwijl Ajax een 2-2 gelijkspel behaalde tegen AZ.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen PSV en Ajax waren spectaculair. In de meest recente ontmoeting op 2 november 2024 won Ajax met 3-2 van PSV. Eerder, op 29 oktober 2023, was PSV met 5-2 te sterk voor Ajax in Eindhoven. Het belooft wederom een spannende wedstrijd te worden.