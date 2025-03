Jan Joost van Gangelen vindt dat PSV’er ‘als een drol’ speelde tegen RKC

PSV beleefde zaterdagavond een probleemloze avond op bezoek bij RKC Waalwijk (0-3 overwinning). Toch kunnen niet alle spelers van de Eindhovenaren na afloop rekenen op complimenten.

Johan Bakayoko wordt in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN hard aangepakt. De Belgische rechtsbuiten deed het laatste kwartier als invaller mee bij PSV, maar maakte geen beste indruk. “Pff… Die had bij RKC moeten spelen, zoals die vandaag speelde”, verzucht analist Kees Kwakman. “Als een drol”, vult presentator Jan Joost van Gangelen aan.

“Bakayoko was aan het sloffen. Misschien is die jongen helemaal down van de situatie, dat kan”, vervolgt Kwakman, refererend aan de huidige reserverol van de flankspeler. Bakayoko is bij PSV op een zijspoor beland en moet momenteel genoegen nemen met een reserverol, achter oudgediende Ivan Perisic. “Hij is ook niet opgeroepen voor het Belgische elftal. Misschien zit hij echt in een dip mentaal”, stelt Kwakman.

“Hij ziet dat Perisic op zijn positie misschien wel een van de beste spelers van de Eredivisie is”, vervolgt de analist en oud-voetballer over Bakayoko. “Hij ziet ook dat hij voorbijgestreefd is op dit moment en momenteel echt even nummer twee is. Als je hem vandaag ziet invallen, vind ik niet dat hij uitstraalt: ik wil alles laten zien om terug te komen in de basis. Je ziet aan hem dat hij er gewoon niet lekker in zit. Dat is vervelend voor hem, want het blijft natuurlijk een jongen met kwaliteiten”, aldus Kwakman.

